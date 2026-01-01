2026. január 8., csütörtök

Előd

Tudomány

Kinek köszönhető, hogy január elsejével kezdődik az újév?

A legrégebben feljegyzett újévi ünnepségek i. e. 2000-ből származnak az ókori Mezopotámiából

 2026. január 1.
A modern ember számára az időszámítás és a naptárrendszer megkérdőjelezhetetlen. Természetesnek vesszük, hogy az év tizenkét hónapból áll, illetve hogy december után ismét január elsején kezdődik az újév. Nem mindig állt ám rendelkezésre ez az okosan kitalált rendszer – az emberiség évezredeken át a naptári káosz állapotában élt. Utánajártunk, hogy kinek köszönhető, hogy január elsejével kezdődik az újév.

Kinek köszönhető, hogy január elsejével kezdődik az újév?
Egyre kaotikusabb lett minden, amit végül XIII. Gergely pápa megelégelt
A naptár és az évkezdés régen sokkal inkább szólt a hatalomról, a vallásról és a mezőgazdaság túléléséről. Az ókori Mezopotámiában az újév nem a tél közepére, hanem a tavaszi napéjegyenlőség idejére, az árpa betakarítására esett. Az ókori Egyiptomban a Szíriusz csillag felbukkanása és a Nílus áradása diktálta az idő múlását. A legrégebben feljegyzett újévi ünnepségek i. e. 2000-ből származnak az ókori Mezopotámiából. Itt zajlott az ún. akitu fesztivál, amely akár 12 napig is eltartott, a tavaszi napéjegyenlőség utáni első újhold napján kezdődött, és általában márciusra esett. Kínában évezredek óta a téli napfordulót követő második újholdkor kezdődik az újév (Holdújév), ami általában január végére vagy februárra esik. A következő 2026. február 17-én kezdődik.

Újév az ókori Rómában

Az első naptárak Romulus király nevéhez fűződtek. Nem januárban, hanem márciusban kezdődtek és csupán 10 hónapra szóltak. Március volt az az időszak is, amikor a hatalmat új konzulok vették át. Róma második királya, Numa Popilius a Kr.e. 7. században 50 napot hozzáadott a naptári évhez. Célja ezzel az volt, hogy lefedje a teljes téli időszakot. Ő osztotta az évet 12 hónapra – akkor még egyenlőtlenül.

A 12 hónap már tartalmazta a januárt és a februárt is – előbbivel január 1-jén Janus, a kétarcú istenség előtt kívánt tisztelegni, utóbbi a nevét a Februa nevű megtisztulási fesztiválról kapta.

A római naptári év holdalapú volt, ám a 29,5 napos holdfázisciklus miatt a naptár néha kiesett a szinkronból, így minden alkalommal be kellett vezetniük egy újabb hónapot. A Julius Caesar által Krisztus előtt 46-ban bevezetett Julián-naptárnak ugyanis 11 perc eltérése volt a csillagászati évtől, ami akkor elhanyagolhatónak tűnt. A percek azonban minden 128. évben újabb és újabb nappá szaporodtak, a Nap járásától lemaradt kalendáriummal egyre nehezebbé vált a húsvét kiszámítása.

Egyre kaotikusabb lett minden, amit végül XIII. Gergely pápa megelégelt

A kaotikusság elkerülése érdekében XIII. Gergely pápa vezetett be naptárreformot 1582-ben.

A január elsejét tette meg hivatalosan minden új év kezdetének, ami aztán az egész világon elfogadottá vált, és amelyet röviden csak Gergely-naptárként emlegetünk.

Lengyelország először ellenkezett, és felkelés is tört ki a naptárreform miatt, de Nagy-Britannia sem volt hajlandó behódolni a pápa akaratának – csak sokkal később, 1752-ben kezdték el használni az általa megalkotott naptári rendszert. Szintén a pápának köszönhető a szökőév, amikor a naptári és a csillagászati év között mutatkozó különbséget, meghatározott időnként, egy beiktatott plusz naptári nappal szüntetjük meg.

Mi lett volna, ha a nyugati világ nem fogadja el a Gergely-naptárt és a január 1-jei évkezdést?

Minden sokkal kaotikusabb és nehézkesebb lenne, így a gazdaság alapvető működése is. A tőzsdék, a banki kamatszámítások és a nemzetközi szerződések teljesítése állandó átszámításokat és átdátumozásokat igényelne, hiszen az egyik országban már beköszöntött volna az új pénzügyi év, míg a másikban még hetek vagy hónapok választanának el tőle. Újév első napjához rengeteg szokás, babona és hiedelem is kötődik, nagy részük szerencsét, és bőséget hozhat – írta meg az Origo.

