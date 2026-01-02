Felfedezés az óceán fenekén + VIDEÓ

Egy kutatóexpedíció során szokatlan mintázatú kőzetformációt azonosítottak a Csendes-óceán mélyén. A felfedezés egy olyan területen történt, amelynek tengerfenekét eddig csak töredékesen sikerült feltérképezni.

Egy 2022-es mélytengeri expedíció során meglepő felfedezésre jutottak a kutatók: az óceán fenekén, a Hawaii-szigetektől északra egy ősi tómedret azonosítottak, amelynek felszíne sárga téglás útra emlékeztető mintázatot mutat – tájékoztat a Sciencealert.

Sárga téglás útra emlékeztető képződményt találtak az óceán fenekén

A különleges képződményt az E/V Nautilus kutatóhajó fedezte fel, miközben a Papahānaumokuākea Tengeri Nemzeti Emlékhely területén húzódó Liliʻuokalani-hátságot térképezték fel. A térség a világ egyik legnagyobb tengeri védett területe, amelynek tengerfenekéből eddig mindössze néhány százalékot vizsgáltak meg részletesen.

A kutatók szerint a látvány egy repedezett hialoklasztit kőzetáramlás eredménye, amely nagy energiájú vulkáni kitörések során keletkezett. A felszínen megfigyelhető, közel derékszögű repedések a többszöri felmelegedés és lehűlés okozta feszültségek következményei lehetnek, amelyek a kőzetet téglaszerű mintázatra bontották.

Az expedícióról készült, 2022 áprilisában közzétett videófelvételeken a kutatók rádióbeszélgetései is hallhatók, amelyekben a jelenséget tréfásan az „Ózhoz vezető úthoz”, illetve Atlantiszhoz hasonlítják. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy természetes geológiai folyamatról van szó.

Egy friss tanulmány szerint a mélytengeri fenéknek csupán elenyésző, ezrelék alatti részét sikerült eddig vizuálisan feltérképezni, jóllehet a Föld felszínének legnagyobb részét ez az ökoszisztéma borítja.

