Oroszország távol-keleti részén már 2026-ot írnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kremlből újévi üzenetet intézett az oroszokhoz, amelyet a Távol-Keleten kezdtek el először sugározni, ahol már beköszöntött az új, 2026-os év.

Az államfő boldogságot, sikert és „inspiráló szerelmet” kívánt mindenkinek, és hangsúlyozta, hogy egész Oroszország egy erős és összetartó család.

„Mi a saját erőnkre, a hozzánk közel álló, számunkra kedves és drága emberekre támaszkodunk, és mindig készek vagyunk segítséget nyújtani.” Hangsúlyozta azt is, hogy a hadművelet tagjai vállalták a felelősséget, hogy harcoljanak a hazájukért, és hozzátette, hogy az ország hisz a harcosokban és a győzelemben.

„Biztosíthatom önöket, hogy egész Oroszországban milliók gondolnak önökre, együtt érznek önökkel, reménykednek önökben ezen az újévi éjszakán. Őszinte, önzetlen, hűséges szeretetünk Oroszország iránt egyesít minket.” - írja az oroszhirek.hu.