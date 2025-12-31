Tudomány
Oroszország távol-keleti részén már 2026-ot írnak
Putyin újévi üzenetet intézett az oroszokhoz
Az államfő boldogságot, sikert és „inspiráló szerelmet” kívánt mindenkinek, és hangsúlyozta, hogy egész Oroszország egy erős és összetartó család.
„Mi a saját erőnkre, a hozzánk közel álló, számunkra kedves és drága emberekre támaszkodunk, és mindig készek vagyunk segítséget nyújtani.” Hangsúlyozta azt is, hogy a hadművelet tagjai vállalták a felelősséget, hogy harcoljanak a hazájukért, és hozzátette, hogy az ország hisz a harcosokban és a győzelemben.
„Biztosíthatom önöket, hogy egész Oroszországban milliók gondolnak önökre, együtt érznek önökkel, reménykednek önökben ezen az újévi éjszakán. Őszinte, önzetlen, hűséges szeretetünk Oroszország iránt egyesít minket.” - írja az oroszhirek.hu.