Mi okozta, hogy ez a hatalmas szikla Szaúd-Arábiában kettészakadt?

Ha Szaúd-Arábia Tayman-oázisától körülbelül 50 kilométerre délre sétálna, valószínűleg rábukkanna a Föld egyik legrejtélyesebb geológiai képződményére. Ott, két szinte tökéletes talapzaton ül egy hatalmas, körülbelül 9 méter átmérőjű szikla – és a legfurcsább az egészben? Pontosan középen van kettészakadva.

A hasítás olyan egyenes, mintha lézerrel vágták volna, és a szikla instabilitása ellenére még nem dőlt meg és nem zárult be a rés. A hatás miatt a sziklák szinte lebegni látszanak, így nem meglepő, hogy egyesek gyorsan azt feltételezték, hogy ez valami földönkívüli lény műve - írja az IFLScience.

Ősi sziklarajz

A Szaúd-Arábiában, a Tayma-oázisban található Al Naslaa-szikla nem csak furcsa kinézetű szikla, hanem sziklarajz is. Vitathatatlanul az egyik legfotogénebb a világon.

A sziklafestmények olyan képek, amelyeket a szikla felületének faragásával vagy vésésével készítenek (ellentétben a sziklákra festett piktogramokkal). Al Naslaa felületén arab lovak, kőszáli kecskék és emberek ábrázolásai láthatók. Pontosan nem tudni, mikor készültek a faragások, de a homokkő sziklák valószínűleg több ezer évesek.

Hogyan szakadt ketté Al Naslaa?

Számos elmélet létezik Al Naslaa tökéletes kettészakadásáról. Az egyik szerint a szikla egy törésvonalon fekszik, és a szakadás akkor keletkezett, amikor a szikla alatti talaj elmozdult, ami miatt a szikla egy gyenge ponton kettészakadt.

A tevékenység által létrehozott repedés ezután egyfajta szélcsatornává válhatott, amelyen keresztül a homokkal teli szélrohamok söpörtek át a tájat. Ahogy a szemcsék évezredek alatt áthaladtak a résen, hatékonyan lecsiszolták az egyenetlen repedést, és így tökéletesen sima felületet hoztak létre.

Lehet, hogy a repedés egy csukló, ami a geológiában azt jelenti, hogy a sziklában természetes módon, elmozdulás nélkül keletkezett törés. A törés elválasztja a sziklákat, és gyakran szokatlanul egyenes lehet, mint az Al Naslaa-ban látható.

Al Naslaa VS az időjárás

Egy másik elmélet szerint a fagyás-olvadás okozhatta a hasadást. Ha az ősi történelem során víz került egy kis repedésbe, az megfagyhatott és tágulhatott, fokozatosan növelve a repedés méretét és a további fagyás-olvadás okozta erózió valószínűségét. Ha az időjárás ismét melegebb lett, a jég eltűnt, és tökéletes hasadást hagyott maga után a homokkő sziklában.

Ami az Al Naslaa alatt található furcsa talapzatokat illeti, ezek valójában meglehetősen gyakoriak a sivatagi tájakon. Gomba sziklák néven ismertek, és általában a gyors szél vagy a gleccseraktivitás okozta erózió eredményei.

Lehet, hogy az emberek hozták létre Al Naslaát?

Al Naslaa homokkőből készült, ami a kőzetek között meglehetősen gyenge. Ezért jó jelölt a kőzetek időjárás okozta eróziójára, de lehetséges, hogy az emberek is megpróbálhatták létrehozni a hasadást. Egyszerű fém szerszámokkal le lehetett volna vágni a kőzetet a közepén, de miért tett volna valaki ilyet? Ez már egy teljesen más kérdés.

Lehetséges, hogy az ősi civilizációk hozták létre ezt a különös sziklaszobrot, mint földrajzi nevezetességet, vallási jelentőségű helyet vagy a művészet korai példáját. De hé, ahogy a felületén található petroglifák is mutatják, nem minden, amit az emberek tesznek, szolgálja a kifejezésen túli célt.