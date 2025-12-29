Őrült elmélet látott napvilágot a 3I/ATLAS-ról

Eszerint a 3I/ATLAS célpontja a Nap lehetett, ennek bizonyítéka pedig a csillagunk irányába mutató óriási csóva. A tudósok ugyanakkor erősen árnyalták a képet.

Egy népszerű, közösségi médiában terjedő bejegyzés azt írja, hogy a 3I/ATLAS a Nap irányába mutató ún. „imbolygó kilövelléseket” produkál, amely egyáltalán nem jellemző a hagyományos üstökösökre. A teória terjesztői úgy vélik, a jelenség akár mesterséges eredetre is utalhat – írja az International Business Times cikke, számol be az origo.hu.

A poszt szerint a jelenség okozója a 3I/ATLAS „anticsóvája”, amely első pillantásra valóban a Nap irányába mutat. Állítólag az anticsóva struktúrái akár egymillió kilométer hosszúak is lehetnek, és szabályos időközönként, nagyjából nyolcóránként változnak. Azt állítják, a mag forgását is kiszámolták és ez alapján az üstökös egyfajta „kozmikus jelzőfényként” viselkedhet, ami egyáltalán nem jellemző a természetes objektumokra.

Objektum doboz

A csillagászok szerint azonban a bejegyzésben szereplő anticsóva nem titokzatos földönkívüli jel, hanem ismert optikai hatás. Bizonyos megfigyelési szögből a porszemcsék elrendeződése miatt a csóva úgy tűnik, mintha a Nap felé mutatna.

Valójában nincs szó sem irányváltásról, sem célzott mozgásról; az „imbolygó” kilövellések magyarázata is egyszerűbb, mint ahogy elsőre hangzik.

Az üstökös magja forog, emiatt pedig a kilövellő gáz és por iránya folyamatosan változik.

Az sem igaz, hogy ez a viselkedés példa nélküli, hasonló jelenséget már több más üstökösnél is megfigyeltek.

A találgatásokra az űrkutatással foglalkozó szervezetek is reagáltak. A NASA és az Európai Űrügynökség álláspontja egyértelmű:

semmi nem utal arra, hogy a 3I/ATLAS mesterséges objektum lenne, vagy idegen technológia állna mögötte.

Már Putyin is megszólalt a 3I/ATLAS-szal kapcsolatban

Maga Valagyimir Putyin is kifejtette véleményét a csillagközi objektumról. Az orosz elnök egy december 19-i eseményen kapott kérdést a 3I/ATLAS eredetéről és a földönkívüli élet lehetőségéről. A válasz meglepte a hallgatóságot: azt mondta, az információ „szigorúan köztünk marad”, majd nevetve Oroszország „titkos fegyverének” nevezte a 3I/ATLAS-t.