Hány érzékszervvel rendelkeznek az emberek?

A testünkben és a körülöttünk lévő világban szerzett tapasztalataink nem korlátozódnak csupán az öt érzékre.

A világhírű idegtudós, Sir Colin Blakemore professzor írta, hogy az embereknek akár 33 érzékszervük is lehet. Ha az elmúlt néhány év kutatásai alapján ítélünk, ez egyáltalán nem tűnik túlzottnak. Mi a legújabb fejlemény a látás, tapintás, szaglás, hallás és ízlésen túl?

A „neurobiotikus” érzék

Júliusban a Duke University School of Medicine kutatói által vezetett tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy létezik egy új érzék, amely összeköti a bélben élő mikroorganizmusokat az aggyal, és amelyet „neurobiotikus érzéknek” neveztek el.

„Kíváncsiak voltunk, hogy a test képes-e valós időben érzékelni a mikrobiális mintákat, és nem csak immun- vagy gyulladásos reakcióként, hanem valós időben a viselkedést irányító idegi reakcióként” – mondta Diego Bohórquez, a tanulmány társszerzője egy nyilatkozatában.

Ez a kíváncsiság vezette Bohórquez és kollégáit a flagellinhez, egy fehérjéhez, amely általában a flagellákban található – ezek azok a csóváló, farokszerű struktúrák, amelyeket egyes baktériumok a mozgáshoz használnak. Az ilyen, a bélben élő baktériumok flagellint bocsátanak ki, ha étel van a közelben, és a tanulmány megállapította, hogy a felszabadult fehérjét a neuropodoknak nevezett speciális bélérzékelő sejtek TLR5 nevű receptoron keresztül érzékelik.

A szerzők szerint ezek a neuropodok étvágycsökkentő jelet küldenek az agynak; amikor TLR5-hiányos egereknek kis adag flagellint és ételt adtak éhgyomorra, azok nem álltak le az evéssel, és híztak. Ez azt jelenti, hogy a jelátvitel már nem működött.

„Van-e mód arra, hogy a mikrobákat felhasználva, talán tudat alatt, jobb döntéseket hozzunk az étkezésünkkel kapcsolatban?” – tette fel a kérdést a tanulmány társszerzője, M. Maya Kaelberer egy másik nyilatkozatában.

Távoli érintés

Ebben az évben a kutatók azt is felfedezték, hogy a tengerpart iránti szereteten kívül van még valami közös bennünk a partimadarakkal: egy távoli érintésnek nevezett érzék.

Az olyan madarak, mint a partfutók és a lilefélék, csőrükben olyan receptorokkal rendelkeznek, amelyek képesek érzékelni a homokban keletkező apró rezgéseket, miközben mozognak benne, így képesek felismerni a homok alatt rejtőző zsákmányt. Nekünk ugyan nincs csőrünk, de vannak kezeink – és úgy tűnik, ez elég ahhoz, hogy ugyanazt a feladatot elvégezzük.

A szerzők szerint ez az első tanulmány, amely a távoli érintés emberi alkalmazását vizsgálja. Az önkéntesek homokban mozgatták az ujjaikat, hogy megpróbálják érzékelni a rejtett tárgyat – egy kockát – mielőtt közvetlen fizikai kapcsolatba kerültek volna vele.

Kiderült, hogy az önkéntesek nemcsak képesek voltak felismerni a kockát, hanem meglepő pontossággal tették ezt – 70,7 százalékkal 6,9 centiméter (2,7 hüvelyk) távolságból.

Ez több mint 30 százalékkal pontosabb, mint a csapat által ugyanerre a feladatra kiképzett robotok, de ez nem jelenti azt, hogy a robotkutatás nem volt hasznos. A két kísérletből nyert ismeretek kombinálásával sokféle érdekes módon lehetne élni, állítják a szerzők.

„A felfedezés lehetőségeket nyit meg olyan eszközök és segítő technológiák tervezésére, amelyek kiterjesztik az emberi tapintási érzékelést” – mondta a tanulmány szerzője, Zhengqi Chen egy nyilatkozatában.

Egy új megközelítés

Jó és szép, hogy felfedezték ezeket az új érzékeket, de Blakemore szerint a történelmi érzékek kutatásának hibája az volt, hogy mindegyiket külön-külön vizsgálták.

„Az érzékek elkülönített vizsgálata félrevezető” – írta. „A mindennapi élmények, például egy film megnézése vagy egy étkezés, különböző érzékek együttes működését igénylik.” Blakemore példaként hozza fel az ízélményt, amely nemcsak az ízérzékelésen, hanem a szagláson, a látáson, az érintésen és a halláson is alapul.

„Ezek a hatások azt mutatják, hogy a több érzékszervi interakciók inkább a szabály, mint a kivétel” – folytatta Blakemore. „Az észlelés több érzékszervi természetét csak a filozófusok és a kognitív idegtudósok közös munkájával lehet megérteni, akik újraértékelik, hogyan működnek együtt az érzékszervek.” - írja a The Conversation.