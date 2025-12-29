A Földön élő összes állat, növény és gomba egy közös ősre vezethető vissza

Az emberek, a vízilovak, a lepkék, a gombák, az élesztők és a páfrányok külsőre egyáltalán nem hasonlítanak egymásra, de mind eukarióták.

A tudósok régóta töprengenek az eukarióták eredetén, azaz azon a sejtekből álló életformák csoportján, amelyek membránnal körülvett sejtmaggal rendelkeznek, és amelyek közé minden állat, növény, gomba és rovar tartozik. Ha ezt megfejtik, talán megérthetik, hogyan jött létre a komplex élet.

Az egyik vezető elmélet szerint az eukarióták 1,6–2,2 milliárd évvel ezelőtt alakultak ki, az archaea-ból fejlődtek ki, oxigént felhasználó baktériumokkal való szoros szimbiotikus együttműködés révén.

Ezt az evolúciós nyomvonalat követve a kutatók megpróbálták azonosítani azt az archaea-vonalat, amely a Földön élő összes eukarióta élet közös őse lehet.

2023-ban a Texasi Egyetem (Austin) tudósai jelentős áttörést értek el. Több száz archaea mikroba genomjának elemzésével megállapították, hogy minden ismert eukarióta egyetlen archaea leszármazási vonalra vezethető vissza, amely Asgard archaea néven ismert.

Az újonnan leírt leszármazási vonal a Hodarchaeales (rövidítve „Hods”) rendbe tartozik, amely tengeri üledékekben található. Más Asgard archaea-khoz hasonlóan ezek is olyan fehérjéket tartalmaznak, amelyekről korábban azt hitték, hogy kizárólag eukariótákban találhatók meg, ami utal a közeli evolúciós kapcsolatukra.

„Számomra a legizgalmasabb az, hogy kezdjük látni az átmenetet attól, amit a biológusok archaea-nak tartanak, ehhez a Hodarchaeales organizmushoz, amely inkább eukariótára hasonlít” – mondta Brett Baker, a tanulmány szerzője és az UT Austin integrált biológia és tengertudományok docense egy nyilatkozatában. „Másképp fogalmazva: ezek a Hodok a testvércsoportunk az archaea világában.”

Mint talán észrevették, mindez a skandináv mitológiában gyökerezik. Asgard a fő istenek mennyei birodalma, míg Hod (vagy Höðr) Odin és Frigg vak fia, akit Loki rávesz, hogy megölje saját testvérét, Baldrt.

„Beszédeimben mindig viccelődöm azzal, hogy „mindannyian asgardiak vagyunk”. Valószínűleg ez fog szerepelni a sírkövemen” – mondta Baker.

Az Asgard archaea valószínűleg több mint két milliárd évvel ezelőtt alakult ki, és leszármazottai ma is élnek, mélyen eltemetve a tengeri üledékekben és a forró forrásokban a bolygó körül.

Ezeknek az organizmusoknak a tanulmányozásával a tudósok remélik, hogy feltárják a komplex eukarióta sejtek első megjelenésének rejtélyét.

„Képzeljünk el egy időgépet, amelynek célja nem a dinoszauruszok vagy az ősi civilizációk világának felfedezése, hanem az a mélyreható kutatás, hogy milyen metabolikus reakciók indíthatták el a komplex élet kialakulását” – magyarázta Valerie De Anda, a tanulmány szerzője és a Texasi Egyetem biológusa. „A fosszíliák és ősi leletek helyett a modern mikrobák genetikai tervrajzát vizsgáljuk, hogy rekonstruáljuk a múltjukat.”

„Ez igazán izgalmas, mert először vizsgáljuk az első eukarióta sejtek kialakulásához vezető ős molekuláris tervrajzát” – mondta De Anda, számol be az IFLScience.

Írta: Tom Hale