Tudomány

Kína nem járt sikerrel

Eddig számos rakétát indítottak műholdak Föld körüli pályára állítása céljából

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 12:43
Nem sikerült visszanyerni a Hosszú Menetelés-12A kínai újrahasznosítható rakéta első fokozatát annak hétfői első indítórepülése során – jelentette a kínai állami média kedden.

Kína a Wenchang Űrrepülőtérről Hosszú Menetelés nehéz teherbírású hordozórakétát indított, hogy technológiai demonstrációs műholdat állítson pályára az űrben
Fotó: AFP/Imaginechina/CNSPhoto/Luo Yunfei

A jelentés szerint a rakéta második fokozata ugyanakkor elérte a tervezett pályát.

A mostani rakétaindítás Kína második kísérlete volt arra, hogy fellövés után leszállítsa és visszanyerje egy hordozórakéta alsó, úgynevezett első fokozatát. Kína az elmúlt években számos rakétát indított műholdak Föld körüli pályára állítása céljából, de eddig nem járt sikerrel az újrahasznosítható rakétatechnológia teljes körű tesztelésében.

Szakértők szerint az újrahasznosítható rakéták kulcsszerepet játszanak az űrindítások költségeinek csökkentésében. Az Egyesült Államokban az Elon Musk vezette SpaceX már évekkel ezelőtt elsajátította ezt a technológiát, amely jelentős versenyelőnyt biztosította számára, különösen az alacsony Föld körüli pályán működő műholdak piacán.

Kínában állami és magánvállalatok egyaránt dolgoznak saját újrahasznosítható rakéták fejlesztésén: a Hosszú Menetelés-12A fejlesztője a kínai űrtudományi- és technológiai vállalat (CASC), amely az ország állami űripari fővállalkozója. Korábban a magánszektorban működő Landspace szintén kísérletet tett egy teljesen újrahasznosítható rakéta tesztelésére, de az első fokozat leszállítása akkor sem járt sikerrel.

