Ismeretlen objektum csapódott a Hold felszínébe

Apró égitest csapódott a Hold felszínébe. A kutatók szerencsére éppen a megfelelő pillanatban figyelték a területet, így sikerült megörökíteni a jelenséget, a rövid villanást egy észak-írországi obszervatórium távcsöve rögzítette.

Az eseményt 2025. december 12-én, hajnali 3 óra 9 perckor észlelték az észak-írországi Armagh Obszervatóriumban - írja az Origo. A felvételt az Armagh Robottávcső készítette. Az intenzív villanást egy végzős PhD-hallgató, Andrew Marshall-Lee vette észre, a Hold ekkor éppen a távcső látómezejében volt.

Ezt lehet tudni a Holdba csapódó objektumról

A jelenséget egy kisebb objektum becsapódása idézte elő. A becslések szerint az égitest akkora lehetett nagyjából, mint egy golflabda.

A meteoroid hatalmas, 35 kilométer per másodperces sebességgel csapódott a Hold felszínébe.

A mozgási energia egy pillanat alatt hővé és fénnyé alakult, így jött létre a rövid, de erős villanás, amelyet a Földről is észlelni lehetett.

A kutatók még dolgoznak az adatok pontosításán.

Jelenlegi számításaik szerint az objektum átmérője legfeljebb 3–5 centiméter volt.

Emellett a becsapódás pontos helyét is igyekeznek behatárolni. Az eddigi eredmények alapján a villanás a Hold egyik ismert képződménye, a Langrenus-kráter közelében történt. A helyszín körülbelül 2 fokkal északkeletre található a krátertől.

Nem könnyű egy ilyen eseményt megörökíteni: a fényjelenség rendkívül rövid ideig tart, csupán a pillanat töredékéig látható. A Hold felszíne ráadásul hatalmas terület, ezért kicsi az esély arra, hogy a távcső éppen a megfelelő irányba nézzen.

Mi ütközhetett a Holdnak?

A szakemberek szerint nagy eséllyel a Geminidák meteorraj állhat a háttérben. Ez a meteorcsoport minden évben december elején válik aktívvá, általában 4-e és 20-a között. A Geminidák a 3200 Phaethon nevű különleges aszteroidához köthetők, amely törmelékfelhőt hagy maga után. Amikor ezek az apró kődarabok belépnek a Föld légkörébe, felizzanak, és látványos, fényes csíkokat húznak az éjszakai égbolton.

Nem minden törmelék éri el azonban a Földet. Egyes darabok a Hold felé sodródnak.

A Holdnak nincs a földihez hasonló sűrű légköre, amely lefékezné vagy elégetné ezeket az objektumokat, így akadálytalanul a felszínnek ütköznek.

Ilyenkor rövid, erős fényjelenség észlelhető, amelyet a csillagászok speciális műszerekkel tudnak megfigyelni.