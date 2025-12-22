Tudomány
Magyar tudós az európai rákkutatás élén
Prof. Dr. Nagy Péter új kihívások előtt áll az EACS vezetőtestületében
Prof. Dr. Nagy Pétert az Európai Rákkutató Akadémia elit, hattagú vezetőtestületébe választották
Fotó: onkol.hu
A szervezet Európa vezető onkológiai szakértőit egyesíti azzal a céllal, hogy előmozdítsa a kiválóságot a rákkutatásban és az ellátásban, különös hangsúlyt helyezve az alábbiakra:
- A rákkutatás erősítése az alapmechanizmusok feltárásától a transzlációs fejlesztéseken át a klinikai implementációig és a hosszú távú utánkövetésig.
- A prevenció, diagnosztika és terápia előmozdítása a legújabb tudományos innovációk gyakorlatba ültetésével az ellátás javításáért.
- Független, tudományos eredményeken alapuló szakértelem biztosítása az európai szakpolitika támogatására, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a harmonizált, magas színvonalú onkológiai ellátás támogatására.
Az EACS Európa élvonalbeli onkológiai szakértőivel alakítja a rákkutatás és ellátás jövőjét az innováció és az egyenlő hozzáférés elvei mentén. Büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk – zárta mondandóját az Országos Onkológiai Intézet.