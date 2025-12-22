Magyar tudós az európai rákkutatás élén

Prof. Dr. Nagy Pétert, az Országos Onkológiai Intézet Tudományos Igazgatóját az Európai Rákkutató Akadémia elit, hattagú vezetőtestületébe választották – ezzel a magyar rákkutatás ismét nemzetközi elismerést kapott, számolt be az Országos Onkológiai Intézet közösségi oldalán .

A szervezet Európa vezető onkológiai szakértőit egyesíti azzal a céllal, hogy előmozdítsa a kiválóságot a rákkutatásban és az ellátásban, különös hangsúlyt helyezve az alábbiakra:

A rákkutatás erősítése az alapmechanizmusok feltárásától a transzlációs fejlesztéseken át a klinikai implementációig és a hosszú távú utánkövetésig.

A prevenció, diagnosztika és terápia előmozdítása a legújabb tudományos innovációk gyakorlatba ültetésével az ellátás javításáért.

Független, tudományos eredményeken alapuló szakértelem biztosítása az európai szakpolitika támogatására, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a harmonizált, magas színvonalú onkológiai ellátás támogatására.

Az EACS Európa élvonalbeli onkológiai szakértőivel alakítja a rákkutatás és ellátás jövőjét az innováció és az egyenlő hozzáférés elvei mentén. Büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk – zárta mondandóját az Országos Onkológiai Intézet.