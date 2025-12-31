Mintha 102 új kilátás nyílna az univerzumra!

Az ASA nemrégiben két képet tett közzé a közelmúltbeli SPHEREx közeli infravörös missziójáról. Ez egy hihetetlen közeli infravörös űrtávcső, amelynek célja 450 millió galaxis részletes fény spektrumának összegyűjtése. Ehhez nagyon keskeny szűrőkkel rendelkezik, amelyek hasonlóak ahhoz, ahogyan mi a színeket kategorizáljuk, csak nem a látható fényben.

A NASA SPHEREx 102 infravörös színben térképezte fel az egész eget, amelyek az emberi szem számára láthatatlanok, de használhatók a kozmosz különböző jellemzőinek feltárására

A színek bonyolult dologok. Például nem minden kultúrában van szó a kékre, és tudjuk, hogy egy adott színárnyalat elnevezése lehetővé teszi az emberek számára, hogy azokat jobban megkülönböztessék. A te kékjeid és zöldjeid lehet, hogy nem egyeznek az én kékjeimmel és zöldjeimmel. Tudományosan a fény hullámhosszát vizsgáljuk, amely kizár néhány ismert színt, például a magentát, amely nem egyetlen hullámhosszból áll.

Az elektromágneses spektrum bármely részén található színeket is gyönyörű képekké alakíthatjuk. Csak a teleszkópok által érzékelt hullámhossz-tartományhoz kell hozzárendelnünk a látott színeket. Egyes teleszkópok néhány széles szűrővel rendelkeznek, így csak néhány szín választható ki. Másoknak sok keskeny szűrőjük van. A SPHEREx hihetetlen 102 szűrővel rendelkezik, amit első, teljesen lenyűgöző infravörös teljes égbolt térképe is bizonyít.

„Hihetetlen, mennyi információt gyűjtött a SPHEREx mindössze hat hónap alatt – ezek az információk különösen értékesek lesznek, ha más misszióink adataival együtt használjuk őket, hogy jobban megértsük az univerzumot” – mondta Shawn Domagal-Goldman, a NASA washingtoni központjának asztrofizikai osztályának igazgatója egy nyilatkozatában.

„Lényegében 102 új térképünk van az egész égboltról, mindegyik különböző hullámhosszon, és egyedi információkat tartalmaz az általa látott objektumokról. Úgy gondolom, hogy minden csillagász talál itt valami értékeset, mivel a NASA missziói lehetővé teszik a világ számára, hogy megválaszolja az alapvető kérdéseket arról, hogyan keletkezett az univerzum, és hogyan változott, hogy végül otthont teremtsen nekünk benne.”

A SPHEREx naponta 14,5-ször kerüli meg a Földet. Minden körben körülbelül 3600 képet készít az égbolt egy kör alakú szelvényén. Ahogy a Föld a Nap körül kering, magával húzza a távcsövet is, így minden nap kissé más képet ad az égboltról. A távcsőnek körülbelül hat hónapba telik, hogy egyszer körbefotózza az egész égboltot.

„A SPHEREx szuperereje, hogy körülbelül hat havonta 102 színben rögzíti az egész égboltot. Ez elképesztő mennyiségű információ, amelyet rövid idő alatt gyűjt össze” – magyarázta Beth Fabinsky, a SPHEREx projektmenedzsere a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) laboratóriumában. „Úgy gondolom, ez teszi minket a teleszkópok mantis garnélájává, mert elképesztő többszínű vizuális érzékelő rendszerünk van, és nagyon széles sávot látunk a környezetünkből.”

A színek felhasználhatók több száz millió galaxis távolságának mérésére is, ami rendkívüli háromdimenziós térképet eredményez az univerzumról. Ezzel a tudósok jobban megérthetik a kozmosz tulajdonságait, beleértve olyan rejtélyeket is, mint a kozmikus infláció, a sötét energia és még sok más.

„A SPHEREx egy közepes méretű asztrofizikai misszió, amely nagy tudományos eredményeket hoz” – mondta Dave Gallagher, a JPL igazgatója. „Ez egy fenomenális példa arra, hogyan valósítjuk meg merész ötleteinket, és ezzel hatalmas felfedezési potenciált nyitunk meg.”