Az édességek sötét oldala: fruktóz és gyulladás

Még a modern orvostudomány korában is a baktériumok és vírusok okozta fertőzések maradnak a vezető halálokok világszerte, írta a SciTech Daily.

A tudósok most azt vizsgálják, vajon az étrend szerepet játszhat-e abban, hogyan reagál a szervezet ezekre a fenyegetésekre. Ina Bergheim vezetésével, a Bécsi Egyetem Táplálkozástudományi Tanszékéről, egy kutatócsoport először bizonyította, hogy a fruktóz fogyasztása a vér fontos immunsejtjeit, a monocitákat, káros módon érzékenyebbé teszi a bakteriális toxinokra. A tanulmány kimutatta, hogy a fruktóz növeli azon receptorok számát, amelyek felismerik ezeket a toxinokat, ami fokozhatja a gyulladást. Az eredményeket a Redox Biology című tudományos folyóiratban publikálták.

Hogyan befolyásolja a fruktóz és a glükóz az immunválaszt?

A kutatók két, egészséges felnőttekkel végzett randomizált vizsgálatban tanulmányozták, hogyan hatnak a különböző cukrok az immunrendszerre. A résztvevők fruktózzal vagy glükózzal édesített italokat fogyasztottak, így a tudósok össze tudták hasonlítani, melyik cukor hogyan befolyásolja az immunaktivitást. Emellett izolált monocitákkal és sejtkultúrákkal végzett kísérletek segítettek jobban megérteni az érintett biológiai folyamatokat.

A fruktóz növeli a bakteriális toxinokat felismerő receptorokat

A kutatók azt találták, hogy a fruktóz fogyasztása – ellentétben a glükózzal – növelte a Toll-szerű receptor 2 (TLR2) szintjét a monocitákban. A TLR2 fontos szerepet játszik az immunválasz szabályozásában. Ahogy e receptor koncentrációja nőtt, a monociták érzékenyebbé váltak a lipoteichoic savra, amelyet bizonyos baktériumok termelnek.

„A toxinok receptorainak koncentrációja nőtt a szervezetben, ami azt jelenti, hogy a gyulladásos válasz is fokozódott” – magyarázza Ina Bergheim, a tanulmány vezetője. A fokozott érzékenység nagyobb mennyiségű gyulladáskeltő jelátvivő, például interleukin-6, interleukin-1β és tumornekrózis-faktor alfa felszabadulásához vezetett.

„Ezek az eredmények fontos hozzájárulást jelentenek annak megértéséhez, hogy az egyes élelmiszer-összetevők, különösen a fruktóz, hogyan befolyásolhatják az immunrendszert” – mondja Bergheim. „Rámutatnak arra, hogy még rövid távú, magas fruktózfogyasztás is hatással lehet az immunrendszerre és fokozhatja a gyulladást egészséges embereknél.”

Következmények az anyagcsere-egészségre és a jövőbeli kutatásra

A kutatók hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatok szükségesek annak meghatározására, hogyan befolyásolhatja a hosszú távú, folyamatosan magas fruktózfogyasztás az immunfunkciót és a fertőzések iránti érzékenységet. Ez különösen fontos a magas kockázatú csoportok számára, például 2-es típusú cukorbetegségben vagy metabolikus zavarokkal összefüggő zsírmájban szenvedők esetében.

„A cukrot, különösen a cukros italokban és édességekben található fruktózt, régóta gyanítják, hogy növeli az anyagcsere-betegségek kialakulásának kockázatát – ezt mindenképpen vizsgálni kell” – mondja Bergheim.