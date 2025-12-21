Utasszállítókat is veszélyeztetett a Starship felrobbanása

A lap szerint azon a napon három repülőgép – két utasszállító a JetBlue és az Iberia Airlines járatával, valamint egy üzleti gép – üzemanyaghiány miatt kénytelen volt átrepülni a Starship indítása miatt lezárt légtéren, fedélzetükön összesen mintegy 450 emberrel.

Az FAA irataiból kiderül, hogy az űreszköz felrobbanása után az égő törmelék 50 percen át szóródott szét a térségben, és ha ezek bármelyike eltalál egy repülőgépet, annak „katasztrofális” következményei lettek volna. A dokumentumok szerint a SpaceX csak mintegy 15 perccel a robbanás után értesítette a hatóságot, amely így előbb a pilótáktól szerzett tudomást a történtekről.

A beszámoló szerint az eset után az FAA vizsgálatot indított a rakétaindítások során keletkező törmelék jelentette kockázatok felmérésére, ám ezt a folyamatot augusztusban váratlanul felfüggesztették. A hivatal ezt azzal indokolta, hogy a legtöbb szükséges biztonsági intézkedést már kidolgozták és bevezették. A Starship márciusban ismét felrobbant egy start során, ezt követően azonban több sikeres indítást is végrehajtottak. A WSJ szerint a SpaceX nem kívánta kommentálni a lap értesüléseit.