Újabb ritka „örökbefogadást” figyeltek meg kanadai kutatók a jegesmedvéknél az ország északi részén: egy nőstény befogadott egy idegen medvebocsot.

„Negyvenöt év alatt mindössze tizenhárom ilyen esetről tudunk” – mondta Evan Richardson, a kanadai környezetvédelmi minisztérium kutatója, aki huszonöt éve tanulmányozza az északi-sarkvidéki legnagyobb ragadozókat. Novemberben Richardson és a csapata befogott egy nőstény medvét és két, 10 és 11 hónapos kölykét a „jegesmedvék fővárosának” tartott Churchillben, Manitoba tartomány északi részén.

A kutató elmondta, hogy amikor közel mentek hozzájuk, csak az egyik bocson volt azonosító címke. Hozzátette, hogy ugyanezt a nőstényt néhány hónapja még egyetlen boccsal látták. A sarkvidéki régióban a kutatók azonosító címkével és műholdas nyomkövetővel látják el a jegesmedvéket, hogy egész életükön át tanulmányozhassák őket. A GPS segítségével történő nyomkövetés és a jegesmedvékkel kapcsolatos kutatásokra szakosodott Polar Bears International szervezet megfigyelései megerősítették, hogy a nősténynél csak néhány hét óta volt két bocs.

A Hudson-öböltől nyugatra élő jegesmedvék populációja 30 százalékkal csökkent néhány évtized alatt, az 1980-as évekbeli mintegy 1200 egyedről napjainkra 800-ra, egyebek mellett a túlélésükhöz szükséges jég gyorsabb olvadása miatt. Jelenleg folynak a genetikai elemzések az örökbefogadott medvebocs biológiai anyjának azonosítása érdekében.

Richardson szerint jó esély van arra, hogy megtudják, ki a vér szerinti anya. Negyvenöt év alatt több mint 4600 medvét azonosítottak Kanadának ebben a térségében, így – a kutató szerint – „ez a legalaposabban tanulmányozott jegesmedve-populáció a világon”.