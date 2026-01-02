Az eschatiánus hipotézis: Miért lehet különösen borús az első találkozásunk az idegenekkel

Az eschatiánus hipotézis egy olyan feltételezés, amelynek igazságát vagy hamisságát az adatok birtokában döntjük el.

Epicurus (görög filozófus) ideje óta, aki 341-270 Kr. e. között élt, az emberek spekulálnak arról, hogy lehetnek más életformák is az univerzumban.

„Végtelen számú világ létezik, néhány hasonló ehhez a világhoz, mások nem. Mivel az atomok száma végtelen, amint azt nemrég bebizonyították, azok útjuk során egyre távolabb kerülnek egymástól” – írta Epikuros Herodotosznak címzett levelében. „Mivel azok az atomok, amelyekből egy világ keletkezhet, vagy amelyekből egy világ kialakulhat, nem mind egy világra vagy véges számú világra fordultak el, akár hasonlóak, akár eltérőek ehhez a világhoz. Ezért semmi sem akadályozza a világok végtelenségét.”

Az elmúlt században a tudósok megpróbáltak előrelépni a félelmetes feladatban, hogy ténylegesen kimutassák őket. Ez nem könnyű probléma. Pontosan egy bolygón ismerünk intelligens (kinda) életet, és ebből kell extrapolálnunk, hogy az idegen intelligenciák hogyan nézhetnek ki és viselkedhetnek.

Gyakran az elképzelésünk arról, hogy a nálunk fejlettebb idegenek hogyan viselkedhetnek, a saját ideáljainkból származik. Feltételezzük, hogy egyre több hatalmat és erőforrást akarnak megszerezni, ahogy mi is tettük, vagy folyamatosan terjeszkednek, hogy kielégítsék igényeiket. Ezért a tudósok olyan koncepciókat javasolnak, mint a Dyson-gömbök és más hatalmas megastruktúrák, amelyek kielégítik energiaigényüket, vagy olyan idegeneket képzelnek el, akik kihasználják galaxisuk erejét, miközben terjeszkednek benne. Bár még nem kutattuk át teljesen az éjszakai eget, nem találtunk ilyen idegenek nyomait (néhány hot dognak bizonyult) - írja az IFLScience.

De mi van, ha ezek az elképzelések mind egy nem különösebben fejlett vagy hosszú életű faj jelei?

„Arthur C. Clark híres mondását átalakítva a tudományos-fantasztikus író, Carl Schroeder egyszer azt írta: „Bármely kellően fejlett civilizáció megkülönböztethetetlen a természettől” – magyarázta Kipping a kísérő Cool Worlds videóban. „Lehet, hogy léteznek fejlett, érett idegen civilizációk, de soha nem fogunk tudni róluk, mert annyira fenntarthatóak, hogy nem hagynak maguk után nyomot, amibe kapaszkodhatnánk. Az Escation-hipotézis erre az elképzelésre épül, és azt sugallja, hogy a legkönnyebben észlelhető idegen civilizációk az instabilak lesznek.”

A még nem lektorált cikkben Kipping rámutat, hogy csillagászati kutatásaink során gyakran először a szokatlan, kiugró értékeket észleltük, nem pedig azokat, amelyek tipikusak lehetnek az univerzumban, főleg azért, mert azokat könnyebb észlelni.

Például az első három exoplanétát gyorsan forgó, erősen mágneses neutroncsillagok körül találták, amelyek pulzárkéntismertek, és ez egy ideig megkérdőjelezte azt a feltételezésünket, hogy a többi naprendszer valamilyen módon hasonlít a miénkhez.

De ahogy további kutatásokat végeztünk és felmértük az eget, több mint 6000 exoplanétáttaláltunk, a pulzárok körüli bolygók száma pedig 10 alatt maradt. Ugyanakkor a szupernóvák körülbelül kétszer egy évszázad alatt robbannak fel egy galaxisban, és mivel a háttérhez képest rendkívül fényesek, évente több ezer ilyen eseményt észlelnek az egész kozmoszban.

„Az »Eschatian-hipotézis« – írja Kipping – így azt állítja, hogy az emberiség első megerősített észlelése egy másik intelligenciáról egy eredendően instabil, átmeneti, atipikus, de nagyon hangos példa lehet.”

Az életjelek keresése során felmerült, hogy olyan módszereket kellene keresnünk, amelyekkel magunkat is észlelhetővé tehetjük, például olyan jelek alapján, amelyek arra utalnak, hogy egy faj az üvegházhatás és a szennyezés révén felmelegíti saját bolygóját. Mint mára már nyilvánvalóvá vált, az egyensúlytól való ilyen eltérések fenntarthatatlanok és rövid életűek lehetnek.

Kipping szerint azonban egy rövid életű „hangos” fázisban ezek a civilizációk sokkal könnyebben észlelhetők, mint a (remélhetőleg sokkal gyakoribb) csendes civilizációk, amelyek fenntarthatóbbak és kevésbé különböztethetők meg a természetes környezettől.

A „hangos” fázisban egy idegen civilizáció az egész élettartama alatt felhasznált teljes energia jelentős részét felhasználhatja, és mint egy szupernóva, amely rövid ideig, de erőteljesen ragyog a háttérben, rövid ideig emiatt jobban észlelhető lehet.

„Itt az első kapcsolat egy haldokló civilizációval jön létre, amely a vég előtt hevesen vergődik. Ennek a gondolatnak a kiterjesztéseként egy ilyen faj akár felismerheti a közelgő pusztulását, és tudatosan úgy dönthet, hogy egyfajta utolsó menedékként üzeneteket küld az ürességbe” – teszi hozzá Kipping a videóban. „A külső fenyegetéstől való félelem eltűnik, amikor belső pusztulással kell szembenézni. Nincs mit veszíteni, csak nyerni lehet.”

Az idegen élet keresése tekintetében Kipping azt javasolja, hogy figyeljünk a lehető legnagyobb területre az égen, és rendszeresen térjünk vissza ugyanazokra a területekre, hogy megtaláljuk azokat a „tranziens” eseményeket, amelyek nem csillagászati időskálán jelennek meg és tűnnek el, így növelve az észlelés esélyét, még ha az tragikus is.

Röviden: az első kapcsolatfelvétel legjobb esélye az lehet, ha „éjszakai hangos kiáltásokat”, egy végzetes civilizáció tragikus sírását keressük, ahelyett, hogy a filmekből ismert fejlett, jóindulatú/rosszindulatú idegeneket keresnénk.