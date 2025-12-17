Bibliai változások zajlanak a termékeny félholdon

A Biblia szerint ez azt jelenti, hogy közeledik a végítélet.

Az Eufrátesz folyó a Tigris folyó mellett kanyarog a mai Törökország, Szíria és Irak területén, mielőtt a Perzsa-öbölbe ömlik. Ez Nyugat-Ázsia legnagyobb folyórendszere, amelynek medencéje Iránba is átnyúlik.

A két folyó környéke történelmileg a Termékeny Félhold része volt, amely ideális feltételeket biztosított a letelepedett mezőgazdaság fejlődéséhez, és végül a világ első városi civilizációinak, például Mezopotámiának,

Bár egykor termékeny föld volt, a Tigris–Eufrátesz folyórendszer ma ijesztő ütemben szárad ki. Az iraki vízkészlet-gazdálkodási minisztérium 2021-es kormányzati jelentése figyelmeztetett, hogy a folyók 2040-re kiszáradhatnak a vízszint csökkenése és az éghajlatváltozás okozta aszályok miatt.

Alig néhány évtized alatt az Eufrátesz-Tigris folyórendszer vízhozama csökkent, és a száraz években az éves átlagos vízhozamnak alig a fele maradt. Műholdas felvételek azt mutatják, hogy a Tigris és az Eufrátesz folyó medencéi 2003 és 2013 között 144 köbméter (34 köbmérföld) édesvizet veszítettek, így a vízszint a történelem során valaha mért legalacsonyabb szintre süllyedt.

Ennek nagy része szorosan összefügg a világot érintő szélesebb klímaválsággal. A Közel-Keletet az éghajlatváltozásnak leginkább kitett területek közé sorolják, ami tovább súlyosbítja a régió vízhiányával kapcsolatos problémáit.

A környezetre nézve rossz hír az emberekre nézve is rossz hír. Körülbelül 60 millió ember, főként Törökországban és Irakban, az Eufrátesz-Tigris folyórendszerből származó víztől függ az életben maradásához. A 2000-es évek óta a Tigris–Eufrátesz-medence kezelésével kapcsolatos nemzetközi együttműködés állítólag megrekedt, ami tovább szítja a helyi rivalizálást és a folyórendszer birtokosai közötti geopolitikai feszültségeket.

A világ számos olyan helye közül, ahol ezek a konfliktusok valószínűleg bekövetkeznek, a Tigris-Eufrátesz komplexum az egyik legkockázatosabb, a régióban élő emberek száma és a folyamatos politikai instabilitás miatt.

A konfliktusok és az erőszak kockázata mellett a betegségek is komoly aggodalomra adnak okot. A British Medical Journal 2023 márciusában megjelent cikkében azt vizsgálta, hogy Irakban hogyan alakulnak ki számtalan egészségügyi vészhelyzetek, mert az embereknek nehézséget okoz a tiszta vízhez való hozzáférés. Ide tartoznak a vízzel terjedő fertőző betegségek, mint a kolera, a bárányhimlő, a kanyaró és a tífusz - írja az IFLScience.

Az emberek már a bibliai idők óta aggódnak a Tigris–Eufrátesz kiszáradása miatt. A Jelenések könyvében, az Újszövetség csúcspontját jelentő befejezésében az Eufrátesz az apokalipszis színterévé válik: „A hatodik angyal kiöntötte csészéjét a nagy Eufrátesz folyóra, és annak vize kiszáradt, hogy utat készítsen a keleti királyoknak.”

Több ezer évvel később ezek a félelmek hamarosan valósággá válhatnak.