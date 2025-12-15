Nem mindennapi kinevezést kapott Kapu Tibor

Címzetes egyetemi docensi címet adományozott Kapu Tibor kutatóűrhajósnak a Debreceni Egyetem (DE) mezőgazdaság-, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kara – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény sajtóközpontja hétfőn az MTI-t.

Közleményükben emlékeztettek arra, hogy Kapu Tibor az Axiom-4 küldetés során a debreceni agrárkar kutatóinak Vitapric komplex növénybiológiai és űrnövénytermesztési kísérleteit is elvégezte a nemzetközi űrállomáson, hozzájárulva ezzel azok eredményességéhez.

Kapu Tibor az elismerésről szóló oklevelet az agrárkar szombati diplomaosztó ünnepségén vette át, amelyen a friss diplomás hallgatóknak azt mondta: „lovagoljátok meg bátran a hullámokat, mert ezek után még nagyobbak jönnek, amelyek hátán csak a tudásvágyatokból épült és a kíváncsiságotokból festett szörfdeszka tud ott tartani”.

„Legyünk hálásak, hogy ma élünk, és legyetek hálásak, hogy ez az alma mater adott meg nektek mindent ahhoz, hogy ezeket az eszközöket magabiztosan használhassátok, ezeket a hullámokat bátran meglovagolhassátok” – folytatta az űrhajós, megjegyezve, tudja, milyen szorongó, bizonytalanságot keltő érzés egysoros önéletrajzzal kilépni a munkaerőpiacra.

Jó hírem van azonban nektek – biztatta a végzősöket, hozzátéve: „a lehetőséget, aminek a magjait itt, ezen falak között már elültették, megöntözték, és egy kis napfény, egy kis tápanyag segítségével várják izgatottan, hogy mekkorára is nőhet”.

„Ők még nem tudják, ti még nem tudjátok, de én igen. Nekem higgyetek, mert én már nevelgettem debreceni palántákat a világűrben. Higgyétek el, azok nőttek a legnagyobbra és én voltam a legbüszkébb” – mondta Kapu Tibor.