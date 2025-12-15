Aludjuk rá egyet! - Valóban segít az alvás egy problémán?

Tudjuk, hogy az alvás elengedhetetlen az emberi test számára, de sokáig ez volt az egyetlen dolog, amiben a tudósok biztosak voltak. Az alvás tényleges funkciói sokkal kevésbé voltak egyértelműek.

Még a széles körben elfogadott elméleteket is megkérdőjelezték a legújabb kutatások, és rengeteg tanulmány foglalkozik azzal, hogy mi történik az agyban alvás közben.

Egy dolog, amit biztosan tudunk, hogy alvás közben az agyunk folyamatosan dolgozik. Az álmok ennek a megnyilvánulása, amelyekre néha emlékszünk, de a háttérben is rengeteg dolog történik.

Memória és problémamegoldás

Az aktív rendszerek konszolidációjának elméletének egyik változata szerint alvás közben az agyunk átjátszik a régi emlékeket.

„Feltételezzük, hogy ez az alvás közbeni memória-reaktiválás kettős funkcióval bír: egyrészt stabilizálja és megerősíti a kezdetben labilis memóriát, hogy kevésbé legyenek érzékenyek az interferenciára, másrészt új emlékeket szervez át és integrál a már meglévő hosszú távú emlékek hálózatába egy rendszerkonszolidációs folyamat során” – magyarázza egy 2021-es tanulmány.

A hosszú távú emlékek kialakulásában betöltött jelentős szerepe mellett úgy gondolják, hogy ez a folyamat segít a problémamegoldásban is.

2018-ban egy tanulmány felvetette azt az elképzelést, hogy a REM és a nem REM alvási fázisok közötti szinergia lehetővé teszi számunkra, hogy kreatívabb megoldásokat találjunk problémáinkra. Ez csak egy elmélet volt; a modellnek még voltak olyan elemei, amelyeket nem vizsgáltak, ahogy a vezető szerző, Penny Lewis akkoriban The Atlantic-nak elmondta, de azóta számos tanulmány jelent meg, mivel az idegtudósok továbbra is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel.

A 2021-es tanulmány például ezt úgy tesztelte, hogy a résztvevőket egy problémamegoldó videojátékon képezte. Az alanyok vagy egy nappal ébren, vagy egy éjszaka alvás után kaptak egy új rejtvényt, amelyet meg kellett oldaniuk.

A szerzők azt írták, hogy „az alvás javította a problémamegoldást, a Sleep csoport alanyainak 62 százaléka oldotta meg a problémát, míg a Wake csoportban ez az arány 24 százalék volt”.

Ez az eredmény megerősítette egy 2019-es régebbi tanulmány eredményét, amely elsőként bizonyította, hogy szinte „feltörhető” ez az agyi funkció. Az 57 résztvevőnek véletlenszerű hangokkal kapcsolatos rejtvényeket mutattak. Alvásuk alatt a résztvevőknek lejátszották a megoldatlan rejtvényekhez tartozó hangok felét, és reggel ezeket a rejtvényeket oldották meg a résztvevők nagyobb sikerrel.

„Tudjuk, hogy az emberek alvás közben felidézik vagy „konszolidálják” az emlékeiket, megerősítve és átszervezve azokat. Az is ismert, hogy ez a természetes folyamat fokozható azáltal, hogy a felidézett információkhoz kapcsolódó hangokat lejátszunk” – mondta az első szerző, Kristin Sanders egy nyilatkozatában.

Ez újabb pont volt a „alvás segít a problémamegoldásban” oszlopban, de volt egy fontos kivétel.

„Bármennyit is alszom, nem fogok hirtelen rájönni a fekete lyukak titkára vagy gyógymódot találni egy ritka betegségre, mert nincs meg a szükséges háttértudásom” – magyarázta a vezető szerző, Mark Beeman.

Tehát egy jó éjszakai alvás segíthet megoldani azokat a problémákat, amelyekhez minden szükséges információ rendelkezésre áll, de egyszerűen nem tudjuk, hogyan illesszük össze őket. Nem valószínű, hogy egy szundítás után felébredve varázslatos módon képesek leszünk megoldani például a szobahőmérsékleten történő kvantumszámítás problémáját.

Döntéshozatal

A rejtélyes problémák megoldása mellett vannak bizonyítékok arra is, hogy az alvás segíthet jobb döntéseket hozni.

A Duke Egyetem tudósai által 2024-ben végzett tanulmány megállapította, hogy ha egy döntés előtt alszunk, az segít elkerülni a primacy bias jelenségét. Ez akkor fordul elő, amikor túlzottan befolyásol minket az első információ, amellyel valamiről találkozunk, még akkor is, ha később hasznosabb információk kerülnek napvilágra.

Ez nem mindig jelent problémát – például kissé kényelmetlen lenne, ha eldöntenénk, melyik szendvicset választjuk ebédre, mielőtt elaludnánk a delikáteszben –, de egyes döntéseknél hasznos lehet egy kis távolságot tartani, mielőtt elkötelezzük magunkat. Az alvás ezt lehetővé teszi számunkra. A tanulmány résztvevői számára a vezető szerző, Allie Sinclair szerint az alvás lehetővé tette, hogy „racionálisabb döntéseket” hozzanak.

Az álmok ereje

Az álmok maguk is fontos eszközök lehetnek a problémamegoldás során. Pontosabban a hipnagogia – az alvás és ébrenlét közötti állapot, amikor mentális képek jelenhetnek meg előttünk.

Thomas Edison nyilvánvalóan rajongott ezért, és egy olyan módszert alkalmazott, amelyet talán „kanálpróbának” neveznek. Az elgondolás az, hogy ha elalszik egy tárgyat, például egy kanalat tartva a kezében, akkor amint elalszik, elejti azt, és a zaj felébreszti. Edison állítólag ezt használta, hogy nappali szunyókálása ne legyen túl hosszú, és esküdözött, hogy az alvás és az ébrenlét közötti átmeneti állapotban töltött idő táplálta kreatív gondolkodását.

A helyzet az, hogy lehet, hogy igaza volt.

„2021-ben francia tudósok tesztelték Edison állítását” – írja Dan Denis, a Yorki Egyetem pszichológusa a The Conversation című lapban. A tanulmány következtetései már a címből is egyértelműek voltak: Az elalvás kreatív optimális pont.

A tanulmány résztvevői egy matematikai feladatot kaptak, amelyet Denis „rejtett szabálynak” nevezett, és amely segített volna nekik gyorsabban megoldani a feladatot, ha csak látták volna.

Egy rövid szundítás után, amelyet úgy kényszerítettek ki, hogy egy csészét tartottak a kezükben, amely hangos zajjal leesett, amint elaludtak, a résztvevők újra megnézték a feladatot. Azok, akik csak egy rövid szundítás után ébredtek fel, nagyobb sikert értek el, mint azok, akik ébren maradtak vagy mélyebben aludtak.

Denis egy másik tanulmányra is hivatkozik, amely szintén megerősítette ezt az eredményt: „Tehát kiderült, hogy Edisonnak igaza volt, az elalvás valóban a kreativitás ideális pillanata, és az alvás valóban segít.”

Természetesen valószínűleg nem a legjobb ötlet azt mondani az oktatónak, hogy „csak egy percig kell becsuknom a szemem”, amikor például épp a vezetési vizsga közepén vagyunk. Nyilvánvaló, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem praktikus aludni egy problémán, és ez nem igazán egy hasznos útmutató.

De ez egy pillanatfelvétel néhány érdekes kutatásról, amely még mindig folyik ezen a területen. Még sok mindent kell felfedezni arról, hogy mit tehet értünk az alvás. De jó tudni, hogy sok más dologhoz hasonlóan, amit nagymama mondott nekünk, egy nehéz probléma alváson való átalvás is egy jó tanács, amely valódi tudományon alapul - írja az IFLScience.