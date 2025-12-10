A tudósok új előrejelzései sokkolták a világot a lehetséges világvégéről

A Bristoli Egyetem tudósainak új kutatása az emberek és más emlősök lehetséges tömeges kihalására figyelmeztet az extrém hőség miatt.

Az Earth.com szerint ez a legvalószínűbb, ha a jövőben a Föld kontinensei egyetlen szuperkontinenssé egyesülnek, amelynek neve Pangea Ultima lesz.

Az előrejelzések szerint a jövőbeli szuperkontinens jelentősen rontja az éghajlatot: az óceán korlátozott hatása, az erősebb napsugárzás és a megnövekedett CO 2 -szint „hármas csapást” fog okozni, amely 40–70 °C-os hőmérsékletekhez vezet.

Ilyen körülmények között az emberek és az emlősök nem lesznek képesek hatékonyan hűteni testüket, és a túlélés szinte lehetetlenné válik.

A Nature Geoscience-ben közzétett tanulmány szerint csak a szárazföld 8-16%-a maradhat a életre alkalmas hőmérsékleti tartományon belül, és a szárazság és a korlátozott vízkészletek még nehezebbé teszik a túlélést. A tudósok megjegyzik, hogy már ma is érezhető a hőmérséklet emelkedésének negatív hatása a termésre, az energetikára és az emberi egészségre.

A Föld története azt mutatja, hogy a klímakatasztrófák miatt már többször is bekövetkezett kihalás: a perm-triász, a triász-jura és a kréta-paleogén kihalások 50–90 százalékát pusztították el a fajoknak.

A mai kutatások arra emlékeztetnek, hogy a kibocsátások ellenőrzése és az éghajlati változásokhoz való alkalmazkodás megakadályozhatja a rövid távú katasztrófákat, és felkészítheti a bolygót a jövőbeli kihívásokra.