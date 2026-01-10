A középkori szerzetesek és a tél

A kolostor legjobb helyszíne a víz és a fa közelében volt. Sok szerzetesi krónikás említi ezt. Víz a mosáshoz, a higiéniához, az iváshoz, a tinta készítéséhez, a habarcs készítéséhez és a fa az építéshez, és talán melegen tartáshoz kellett.

A bencés szerzetesi élet volt a legnépszerűbb a középkorban, bár több szerzetesrend is létezett. A Szent Benedeknek tulajdonított szabályt 73 fejezetben határozták meg, hogy útmutatást nyújtson arról, hogy a szerzeteseknek hogyan kell élniük. Az eljövendő világra, a halál utáni életre, valamint az engedelmességre és az alázatra kell összpontosítaniuk.

A szerzetesek nem birtokolhatnak semmit, és nem is lehet személyes vagyonuk, még akkor sem, ha a kolostorok, mint intézmények, valóban nagyon gazdagok lehetnek. Az anyagi kényelem nem volt napirenden, legalábbis elméletben nem. Valójában az anyagi kényelmetlenség és a szellemi érték közötti ellentétes kapcsolat gyakran azonosítható a korszak vallási kifejezésében. Sok szempontból úgy tekintettek rá, hogy minél nagyobb a fizikai kényelmetlenség, annál nagyobb a szellemi érték. A ciszterciek, akik a XI. század legvégén megkülönböztető szerzetesi csoporttá váltak, és akik Szent Benedek uralmát is követték, életük minden területén nagy hangsúlyt fektettek a megszorításokra.

A szerzetesi közösségek szabályozása kitért arra is, hogyan kell élniük, ha beköszönt a hideg évszak. Általánosságban elmondható, hogy az egyetlen különbség a téli és a nyári viselet között egy vastag és gyapjas köpeny volt (egy kapucni, amely a vállakon pihent) a hidegebb hónapokban.

Benedek a hatodik századi Olaszországban írt. Az északi régiókban a későbbi középkori évszázadokban a körülmények sok tekintetben nagyon különböztek a korai középkori mediterrántól. Leírta például a tél hatásait. Miután írt egy keveset a vitákról és az összecsapásokról a Normandia és Maine közötti határon, a mai Franciaországban, megjegyzi, hogy:

A halandó embereket sok szerencsétlenség súlytja, amelyek nagy köteteket töltenének be, ha az egészet leírnánk. De most, a téli hidegtől elzsibbadva, más törekvésekhez fordulok; és elhatározom, hogy itt befejezem a jelen könyvemet. Amikor a tavasz melege visszatér, a következő könyvekben mindent elmondok, amit csak röviden érintettem vagy hagytam ki.

Annyit azonban tudni lehet, hogy a kolostor egyik szobáját hideg időben melegen tartották. A calefactorium vagy az alapkőmű, azaz a melegítő helyiség tűzzel volt felszerelve.

Nagyon kevés épületnek volt kandallója. A templom épületei fűtetlenek voltak, ahogy a kollégiumok is. A melegedő szoba szokatlan és fontos hely volt ebben a tekintetben. Míg néhány ilyen szoba nagyobb volt ugyan, de mindenki nem fért el benne. Könnyű elképzelni egy tíz vagy annál több szerzetesből álló csoportot a kandalló körül, ahogy a hideg környezetben kerestek némi meleget – írta meg az ancient-origins.net.