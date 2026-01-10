Mi pusztította el a mamutokat?

Egy új tanulmány új bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a mamutok és más megafauna mintegy 13 000 évvel ezelőtti hirtelen kihalását egy, a Föld légkörében felrobbanó üstökös okozhatta.

A Kaliforniai Egyetem, Santa Barbara tudósai üledékes kőzeteket elemeztek három kulcsfontosságú Clovis-kultúra-helyszínen: Murray Springsben Arizonában, Blackwater Draw-ban Új-Mexikóban és Arlington Canyonban Kaliforniában. Mindezen lelőhelyeken „sokk-kvarcot” fedeztek fel – egy mikroszkopikus repedésekkel rendelkező ásványt, amely csak a lökéshullámokra jellemző szélsőséges hőmérsékletek és nyomások alatt keletkezhettek.

Ez a felfedezés a Fiatalabb Drüász becsapódási hipotézisének erős alátámasztását jelenti. E szerint egy darabokra tört üstökös robbant fel a légkörben, hatalmas tüzeket okozva, melyek nyomait fekete porréteg őrzi meg. Korom és por lökődött a légkörbe, ami hirtelen és gyors lehűléshez vezetett.

A légrobbanás, az azt követő „sokk tél”, a gyors klímaváltozás és az ökoszisztéma összeomlása végzetes körülményeket teremtett a nagytestű állatok számára, és súlyosan érintette az emberi társadalmakat, valószínűleg véget vetve a Clovis-kultúrának.