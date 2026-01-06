Régészek „pazar” freskókra bukkantak

Egy páva töredékei, egy vígjátéki színházi maszk és más érdekes leletek új betekintést nyújtanak a Poppaea-villa történetébe.

A régészek egy pávatyúkot ábrázoló freskóra bukkantak, amely egy másik falrészen talált pávát tükröz

Amikor a Vezúv 79-ben kitört, hamu és vulkáni törmelék zúdult Pompejire, évszázadokra megőrizve az ókori római várost. A katasztrófa okozta pusztítás azonban messze túlnyúlt Pompeji határain, füstöt, gázt és habkövet terjesztve Olaszország Campania régiójában.

A régészek továbbra is folytatják Pompeji külvárosainak feltárását. Legutóbb egy előkelő lakóvillát fedeztek fel, amely a modern Torre Annunziata város közelében található, Nápolytól délre, a Pompeji Régészeti Park közleménye szerint.

Az építményt Poppaea villájának hívják, és feltehetően egykor Poppaea Sabina, Nero római császár második feleségének otthona volt. Az i. e. első század közepén épült villa pazar berendezéssel, saját termálfürdővel és buja kertekkel rendelkezett. A Nápolyi-öbölre panorámás kilátást nyújtó komplexumot az i. sz. első század közepén bővítették, hogy úszómedencét, télikerteket, vendégapartmanokat és egyéb szobákat is magában foglaljon. A villa Oplontisban található, Róma gazdag elitjének tengerparti menedékhelyén, de a régészek úgy vélik, hogy a kitörés idején valószínűleg lakatlan volt.

Egy nagy, elegáns, oecus nevű helyiségben a régészek nemrégiben „pazar” freskókra bukkantak, amelyek egy pávatyúkot és egy színházi maszkot ábrázolnak, áll a közleményben. A páva egy tükörkép, amelyet ugyanazon a falon egy másik helyen találtak, míg a maszk az Atellan Comedy egyik szereplőjét ábrázolja, amely „egyfajta improvizált bohózat volt az ókori Rómában” – írja Ainsley Brown az All That's Interestingből. A maszk egy Pappus nevű férfit ábrázol, „egy tétovázó vén bolondot, aki megpróbálja eljátszani egy fiatal fiú szerepét, de végül mindig kigúnyolják” – áll a közleményben. A Pappus-maszk ellentétben áll a szobában talált többivel, amelyek mind római tragédiákból származnak.

A régészek korábban is vizsgálták a villa oecusát. De sosem voltak teljesen biztosak az elrendezésében, sem a közelben lévő többiben. A jelenlegi kutatás „tisztázhatja a helyzetet, és feltárhatja az új díszítéseket rendkívüli részletekkel és színekkel, amelyekből már ízelítőt kaptunk” – mondja Gabriel Zuchtriegel, a régészeti park igazgatója a közleményben.

Ásatásaik során négy új szobát is feltártak, köztük egyet, amely egy fürdőkomplexum része lehetett, így az ismert szobák teljes száma 103-ra emelkedett. Ezenkívül bizonyítékokat találtak egy időszakos vízfolyásra, amely valószínűleg a Vezúv Vezúv 1631-es kitörése után alakult ki.

Még mindig aktív a Vezúv?

A legutóbbi kitörés 1944-ben történt, és a szakértők a mai napig aktív vulkánnak tartják a hegyet.

Gipszmásolatok segítségével meghatározták a villa kertjét egykor díszítő fák helyét. A fák egy „precíz díszítőelem” részét képezték, amely a déli portikusz oszlopsorait másolta. Hasonló elrendezéseket találtak Pompeji felsőosztálybeli lakosainak otthonaiban is.

„A kezdeti eredmények ígéretes új lehetőségeket kínálnak a villa elrendezésével kapcsolatos ismereteink bővítésére, valamint az emberi település és a természeti környezet közötti hosszú távú kölcsönhatásokra” – mondja Zuchtriegel a közleményben.

Miközben a régészek ásatásokat végeztek a helyszínen, a munkások keményen dolgoztak két kis hálószoba helyreállításán is, amelyek az ingatlan délnyugati részére néznek. A szobák pompás díszítéssel rendelkeznek, beleértve stukkókat, freskókat, mozaikpadlót és festett boltozatokat széles színválasztékban, beleértve az egyiptomi kéket is.

Úgy tűnik, hogy az egyik szoba felújítás alatt állt a kitörés idején, mivel a közlemény szerint „több munkafázis látható, amelyek közül néhány befejezetlen maradt”. „Egyszerűbb díszítőrendszere hiányos, de virágmotívumokat tartalmaz monokróm háttér előtt” – mondta Jo Lawson-Tancred, az Artnet munkatársa.

A munkások gipszmásolatokat készítettek azokról a redőnyökről, amelyek egykor a szobák ajtaját és ablakait fedték, megőrizve az eredeti faanyag nyomait. A restaurálási munkálatok – amelyek magukban foglalják a tisztítást, a sérült anyagok eltávolítását és a festék javítását – olyan színeket és részleteket is feltártak, amelyek korábban nem voltak láthatók, számol be a smithsonianmag.com.