Különleges aranykincsekre bukkantak Izraelben

Egy elszigetelt sivatagi lelőhelyen végzett feltárás során rendkívüli lelet került napvilágra. A kincs olyan történelmi korszak nyomait őrzi, amely évszázadokon át meghatározta a térség vallási és kulturális életét.

Izraeli régészek aranyérméket és egy gyűrűt fedeztek fel a Hirkánia lelőhelyen, ami rávilágít a keresztény tevékenységre a júdeai sivatagban a bizánci korban (képünk illusztráció)

Aranykincs került elő egy egykori keresztény kolostor területén a Júdeai-sivatagban – közölte az izraeli Területek Kormányzati Tevékenységeit Koordináló Hivatala (COGAT). Izraeli régészek két aranypénzt és egy finoman kidolgozott aranygyűrűt találtak a helyszínen - írja a Fox News alapján az origo.hu.

Kincsre bukkantak egy elfeledett kolostor romjai között

A leleteket a Hyrcania nevű régészeti lelőhelyen tárták fel, a Júdeai-sivatag északi részén, mintegy 16 kilométerre Jeruzsálemtől, Ciszjordánia területén. A tárgyak annak ellenére maradtak fenn csaknem 1400 éven át, hogy a terület korábban többször is ki volt téve régészeti fosztogatásoknak.

Az aranypénzek solidusok, vagyis a bizánci korban használt aranyérmék. Ezeken Hérakleiosz bizánci császár arcképe látható, aki 610 és 641 között uralkodott. A pénzérmék mellett egy aprólékosan megmunkált aranygyűrű is előkerült.

A lelőhelyet eredetileg a késő hellenisztikus korban, az időszámításunk előtti 2–1. században alapították, és kezdetben erődként szolgált. A bizánci időszakban, a sivatagi szerzetesség elterjedésével keresztény kolostor működött itt, amelyet a hagyomány szerint Szent Szabbasz, a sivatagi szerzetesség egyik meghatározó alakja alapított.

A COGAT szerint a most feltárt tárgyak egyértelműen bizonyítják a keresztény jelenlétet a térségben a bizánci korban, és megerősítik, hogy Hyrcania fontos vallási és szerzetesi központ volt a Júdeai-sivatagban. Binyamin Har-Even régész úgy fogalmazott: a leletek a bizánci korszak és a térség korai keresztény hagyományának jelentős fejezetét világítják meg.