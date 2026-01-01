Hominin kontra hominid: mi a különbség?

Mi, emberek szeretjük azt hinni, hogy mi vagyunk a legfejlettebb és legkifinomultabb lények, akik valaha is jártak a Földön, de az igazság az, hogy rendkívül hasonlítunk a majmokhoz.

Ahogy a genetikai felfedezések egyre csökkentik az evolúciós távolságot köztünk és majomszerű rokonaink között, a kifejezések, amelyeket a megkülönböztetésünkre használunk, is változniuk kellett.

Mielőtt megértettük, hogy valójában csak divatos ruhákba öltözött majmok vagyunk, azt hittük, hogy az emberek a életfa egy különleges ágát képviselik. Ezért a Hominidae családba soroltuk magunkat, míg más főemlősöket, mint a csimpánzokat, gorillákat és orangutánokat a Pongidae családba.

Ezen a megértésen alapulva a hominid kifejezés a modern embereket, valamint a Homo nemzetség összes kihalt tagját – például a neandervölgyi embereket, a denisovai embereket és a Homo erectus-t, hogy csak néhányat említsünk – jelölte. Magában foglalta több régebbi nemzetséget is, köztük az Australopithecus, a Paranthropus és az Ardipithecus nemzetségeket.

Lényegében minden emberi ős, aki a csimpánzoktól való evolúciós elválásunk után – ami körülbelül 7 millió évvel ezelőtt történt – létezett, hominidnak minősült. Miután azonban felfedeztük, milyen szoros rokonságban állunk a nagy majmokkal, kénytelenek voltunk beismerni, hogy valójában ugyanahhoz a családhoz tartozunk, mint a csimpánzok, gorillák és orangutánok, és egy új kifejezést kellett kitalálnunk magunkra.

Bemutatkozik a hominin

Manapság a Hominidae családba tartoznak az emberek és az összes nagymajom, ami tükrözi azt a tényt, hogy valójában rokonok vagyunk. Így a hominid kifejezés már nem csak a mi fajunkra vonatkozik, hanem a dzsungelben élő rokonainkra is.

Ezért csak akkor lehet minket ténylegesen elkülöníteni a nagyemlősöktől, ha leereszkedünk a taxonómiai létra alsóbb fokaira. Az első, aki kiesik, az orangután, amelyet a Ponginae alcsaládba sorolnak, míg az emberek, gorillák és csimpánzok mind a Homininae alcsaládba tartoznak.

Ha tovább szűkítjük a kört, kiesnek a gorillák, akik a Gorillini törzsbe tartoznak, míg a csimpánzok és az emberek a Hominini törzset alkotják. Végül eljutunk az alcsoportok szintjéig, ahol végleg elhatárolódunk a majomféléktől, mivel csak mi tartozunk a Hominina alcsoporthoz. A csimpánzok pedig a Panina alcsoporthoz tartoznak.

Ezen új és pontosabb osztályozás szerint a hominid kifejezés kiterjed minden nagymajomra és kihalt őseikre, míg a hominin szó most egyetlen alcsaládra utal, amely magában foglalja az emberi leszármazást a csimpánzoktól való elválásunk óta - írja az IFLScience.