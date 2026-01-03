Norvégia egyik legfigyelemreméltóbb viking temetkezési helyét fedezték fel

A Newsweek arról számol be, hogy egy Norvégia középső partvidékén végzett rutinszerű fémdetektoros expedíció egy ritka és szokatlan viking kori temetkezési lelet felfedezéséhez vezetett. A felfedezés fényt derített a régió több mint 1200 éves temetkezési szokásaira.

A Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem ( NTNU ) szakértői szerint a sírt a közép-norvégiai Trøndelag észak-atlanti partvidékén fedezték fel, és Kr. u. 850-ből származik.

A felfedezést Roy Sereng kereső tette, aki évek óta keresett fémtárgyakat a környéken. Ezúttal a készülék szokatlan jelet bocsátott ki. Sereng korábban már talált viking korabeli tárgyakat, valamint középkori ékszereket és érméket.

Az egyik keresése során egy ovális brossra bukkant, és észrevette, hogy egy másik, ugyanolyan bross is maradt ugyanabban a lyukban. Ennek alapján Sereng feltételezte, hogy egy érintetlen temetkezésre bukkant, és értesítette a régészeket. A szakemberek ezután teljes körű ásatást végeztek.

Kiderült, hogy a sír egy férjezett nőé volt, aki a helyi mezőgazdasági közösségben tiszteletre méltó pozíciót töltött be. A sír keletkezését az ovális brossok alakja és díszítése alapján Kr. u. 800 és 850 közé datálták. A maradványok állapota különösen jelentős volt. Tekintettel arra, hogy Norvégia erősen savas talaja jellemzően megakadályozza a csontok jó megőrződését, ez a temetkezés ritka betekintést nyújtott a viking kori temetkezési szokásokba.

A tudósokat az is meglepte, hogy a nőt két fésűkagylóhéjjal temették el, amelyek egyfajta védőmaszkot képeztek az arcán, valamint madárcsontokkal a sír kerülete mentén.