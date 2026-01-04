A tudósok kiderítették, milyen betegségekben szenvedtek a római katonák

A Parasitology folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a római katonák legalább három különböző parazitától szenvedtek, mivel korántsem kényelmes körülmények között éltek, írja az Interesting Engineering.

Cambridge-i tudósok ősi csatornák üledékét vizsgálták, és felfedezték, hogy a római katonák bélférgektől és hasmenéstől szenvedtek.

Ez arra utal, hogy a fejlett szennyvízrendszer egyáltalán nem jelentett hatékony higiéniát, mivel az emberi ürülék szennyezte az ételt, italt és a kezet.

Ezenkívül a tanulmány során a tudósok először római gyöngyöket, kerámiákat és állati csontokat rostáltak át egy 8 méter hosszú WC-lefolyóban. Ezután 50 üledékmintát vettek a teljes hossz mentén.

Így sikerült a tudósoknak megtalálniuk a Giardiát. Ezek mikroszkopikus protozoán paraziták, amelyek hasmenést okoznak. A minták 28%-a tartalmazott hengeresférgek vagy hegyi férgek petéit. A kutatók szerint a római katonák akár alultápláltságban is szenvedhettek beleik ilyen összetétele miatt.

„A háromféle parazita, amit találtunk, alultápláltsághoz vezethetett, és hasmenést okozhatott egyes római katonáknál” – mondta Dr. Marissa Ledger, a Cambridge-i Egyetem vezető kutatója.

A krónikus fertőzések sokakat érintettek, legyengültek, görcsökkel és hányingerrel küzdöttek – mondta a tanulmány másik vezető szerzője, hozzátéve, hogy a kiszáradástól súlyosan megbetegedhettek, mivel a Giardia nyáron gyakoribb volt.

„A fekális-orális paraziták jelenléte, amelyeket találtunk, arra utal, hogy kedvezőek voltak a körülmények más enterális kórokozók, például a Salmonella és a Shigella számára, amelyek további betegségkitöréseket okozhattak” – tette hozzá az egyik kutató.