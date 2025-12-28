Rejtély: Több száz 19. századi fekete bőrcipő sodródott partra

Több száz régi bőrcipő rejtélyes módon partra sodródott egy brit tengerparton. Lehet, hogy egy 19. századi olasz hajótörés az ok ezeket az elveszett cipőknek?

Annak ellenére, hogy évtizedek óta a tengerben úsznak, néhány cipő még mindig rendkívül jó állapotban van

Körülbelül 200 fekete bőrcipőt talált a Beach Academy nonprofit szervezet december 18-án egy sziklaszirt-helyreállítási projekt során a dél-walesi Vale of Glamorgan Ogmore-By-Sea partján. Az elmúlt héten ez a szám 437-re nőtt, és a cipők most már Ogmore-ban és három másik közeli strandon is megjelennek.

„Inkább a múlt korok cipőire hasonlítanak, mint a modern stílusúakra, főleg felnőtt férfiak és gyermekek cipőire” – írta a szervezet a közösségi médiában, számol be az IFLScience.

„A sziklahasadék-helyreállítási projektünk részeként lassan kiássuk őket a sziklahasadékokból, ahol az üledékbe ágyazódtak vagy a sziklák közé szorultak. Fogalmunk sincs, hogy valójában mennyi ideje vannak ott! Biztosan sok történetük van” – tették hozzá.

Furcsa módon ez nem az első alkalom, hogy ilyen történik. A bejegyzéshez fűzött kommentjeikben a helyiek emlékeztek arra, hogy az elmúlt években hasonló cipőket találtak ezeken a strandokon.

Annak ellenére, hogy évtizedek óta a tengerben úsznak, néhány cipő még mindig rendkívül jó állapotban van. A kialakításuk alapján úgy gondolják, hogy a cipők a 19. századból származhatnak, ami jól illeszkedik egy helyi hajótörésről szóló történethez.

„A legvalószínűbb elmélet szerint a cipők egy Frolic nevű hajótörésből származnak, amely körülbelül 150 évvel ezelőtt ütközött a Tusker Rock sziklába, és cipőket és rakományt szállított Olaszországból. Az Ogmore folyóba sodródtak, és időnként előbukkannak, különösen akkor, ha a folyópart eróziója megindul” – áll a Beach Academy IFLScience-nek küldött nyilatkozatában.

A Bristol-csatornában, Ogmore-by-Sea partjától körülbelül 3,2 kilométerre található sziklás sziget az elmúlt évtizedekben több hajót is elsüllyesztett. Rozsdás hajótestek és hajóalkatrészek borítják – és feltehetően jó néhány csizma is.