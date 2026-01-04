Ősi nyelvek, amelyeket még nem tudtak megfejteni

A tudós elmagyarázta, hogy egy nyelv megfejtésének egyik kulcsfontosságú tényezője az a képesség, hogy egy ismert nyelvcsaládhoz lehessen rendelni.

A régészek és nyelvészek keményen dolgoznak azon, hogy megfejtsenek számos ősi írásrendszert, amelyeket a technológiai fejlődés ellenére a mai napig rejtély övezi.

A szakértők úgy vélik, hogy olyan fejlett civilizációkról mesélnek, amelyek írását még nem értik – írja a Deutsche Welle. „Ez egy intellektuális rejtély, olyannyira összetett, hogy még a legfényesebb elmék sem tudják megoldani. Az ilyen írásos feljegyzések hozzáférést biztosítanak számunkra egy olyan kultúrához, amely rég eltűnt” – kommentálta a kihívást Svenja Bonnmann, a Kölni Egyetem történeti és összehasonlító nyelvészet szakértője.

A kiadvány megjegyezte, hogy Bonmann kutatása az epi-olmék írásrendszerre összpontosít, amelyet egykor Mexikó déli partvidékén használtak. Bár egyes feliratok és szimbólumok egy korai írásrendszerre utalnak, a szövegek olyan kicsik, a kontextus pedig olyan bizonytalan, hogy a megfejtésük nagyon nehéz.

Az Indus-völgyi civilizáció, más néven Harappan civilizáció írása, amely a mai Északnyugat-India és Pakisztán területén élt, ugyanilyen rejtélyes. Pecséteken és cseréptöredékeken található, de szinte mindig nagyon rövid sorozatokban – az a kérdés, hogy fejlett nyelvet vagy szimbólumrendszert képvisel-e, máig vitatott.

A chilei Húsvét-szigeten felfedezett rongorongo írás szintén nagyon elvont. Madarakat, embereket vagy díszítő formákat ábrázoló feliratokból, vagyis jelekből áll. A feliratok csak néhány fatáblán maradtak fenn, amelyek közül néhány sérült.

Többet tudunk a minószi civilizációról, amelynek központja Kréta szigete volt. De a három írásrendszere közül csak a görög nyelv egy korai formáját, a lineáris B-t sikerült megfejteni. A krétai hieroglifák és a lineáris A rejtélyt őrzik a tudósok számára.

A híres phaisztoszi korongot, egy spirális alakú szimbólumokkal díszített agyagtárgyat, Krétán fedezték fel a 20. század elején. Az i. e. 1700 körüli írás lenyűgözte a tudósokat, de a mai napig nem tudják megfejteni.

Az etruszk nyelv, amelyet Közép-Olaszországban beszéltek, szintén rejtély maradt. Bár az ábécé olvasható, mivel a görögből származik, magának a nyelvnek nincsenek rokonai, ami megnehezíti a tudósok számára az írás megértését.

A proto-elámi a legkorábbi ismert írásos és közigazgatási hagyomány abban a régióban, amely később Elám lett, és ma Irán.

A feliratok jól katalogizáltak, de a táblák gyakran töredékek, amelyek tartalma közigazgatási feljegyzésekre hasonlít. Nem tartozik egyetlen ismert nyelvcsaládba sem.

A kiadvány megjegyezte, hogy ezeknek a kézírásoknak egy problémájuk van: nincs megfelelőjük a Rosetta-i kőhöz – egy olyan lelethez, amelyen ugyanaz a szöveg három különböző írásmódban szerepel, és amely lehetővé tette a tudósok számára az egyiptomi hieroglifák megfejtését.

„Ilyen kulcs nélkül továbbra is nehéz a szimbólumokat hangokkal, szótagokkal vagy szavakkal összefüggésbe hozni” – áll a kiadványban.

De ez nem lehetetlen, mondta Bonmann, ahogy a lineáris B megfejtése is mutatja:

„A kétnyelvű szövegek nem feltétlenül szükségesek, de a történelmi időkkel való folytonosság elengedhetetlen. Például helynevek, uralkodók vagy istenek nevei. Akkor mindenképpen lehetséges.”

Ez azonban nehéz, ha csak néhány nagyon rövid szövegről van szó, mivel nehéz mintákat felfedezni és hipotéziseket tesztelni.

„Mindig a múlt töredékeivel vagy foszlányaival dolgozol” – mondta Bonmann.

A tudós elmagyarázta, hogy egy nyelv megfejtésének egyik kulcsfontosságú tényezője az a képesség, hogy egy ismert nyelvcsaládba soroljuk. Ha ez nem így van, akkor nincsenek hangrendszerek, szószerkezetek vagy tipikus nyelvtani minták, amelyekhez viszonyítani lehetne.