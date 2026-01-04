Miért félnek az emberek kinyitni Kína első császárának sírját?

A kiterjedt ásatások és kutatások ellenére a világ talán soha nem fogja megtudni a sír tartalmát.

1974-ben egy csoport farmer Kína Sanhszi tartományában rábukkant arra, ami később a kínai történelem egyik legfontosabb leletévé vált: a sírra, amelyben a világhírű terrakotta hadsereg állomásozott.

Körülbelül 8000 egyedi és meglehetősen valósághű alak jelent meg először több mint 2200 év után a világ előtt. Ennyit temettek el az első kínai császár, Csin Si Huang Ti sírjában, írja az Interesting Engineering.

Egyes történelmi feljegyzések szerint a sír egy hatalmas, városméretű komplexum része. Kr. e. 208 óta nem nyitották meg. És ennek okai voltak.

„A hivatalosan Csin Si Huang Ti mauzóleumának nevezett komplexum a modern Lintong kerületben található, Xi'anban, Sanhszi tartományban. A komplexum építése állítólag körülbelül 38 évig tartott, és körülbelül Kr. e. 208-ban fejeződött be (és magát a komplexumot egy 76 méteres földréteg temette el). Bár ezt még nem erősítették meg, a komplexumot Xianyangról, a Qin-dinasztia akkori fővárosáról mintázták. Az UNESCO szerint a komplexum teljes területe körülbelül 56,25 négyzetkilométer” – áll az anyagban.

Az egyik ókori történész, Sim Qian, a sírt hatalmas földalatti palotaként írta le, amelynek csatornáin mechanikusan „higanyfolyók” folynak. A geofizikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a komplexum körüli higanykoncentráció 20-50-szer magasabb a természetes szintnél. Ez vagy higanyszennyezésre, vagy arra utalhat, hogy a sír belsejében lezárt higanytartályok vannak.

Miért nem nyitják ki a császár sírját?

Bár a mauzóleum egyes részeit feltárták, a Csin Si Huang Ti sírkamráját tartalmazó részt soha nem nyitották meg. Ha a sír épsége veszélybe kerül, a hőmérséklet és a páratartalom változása, az oxigén bejutása és a mikrobák jelenléte helyrehozhatatlan károkat okozhat a tartalmában.

„A lakkozott koporsók, selyemzászlók, festett szobrok, dokumentumok, fegyverek, kárpitok és más szerves anyagok bennük elfogadhatatlan veszélynek lennének kitéve. Ráadásul ez nem csupán óvintézkedés; ez a nehezen megszerzett tapasztalatokból levont következtetés” – magyarázzák a szerzők.

Amikor a terrakotta hadsereget feltárták, a harcosok páncélját borító élénk színű pigmentek perceken belül leváltak a levegő hatására. A központi sír egy teljesen lezárt mikrokörnyezet, amely több mint 2200 évvel ezelőtt jött létre. Ezért a Kínai Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tiltja az ásatásokat, kivéve, ha a helyszín megőrizhető.

Halálcsapda: milyen veszélyeket jelenthet egy sír felnyitása?

A helyszín integritásának megőrzésével kapcsolatos kérdések mellett van egy biztonsági kérdés is. A higanygőz szivárgása már a felszínen is környezeti kockázatot jelent, és ha a sír valóban higanyfolyókat tartalmaz, a megfelelő technológia nélküli kiásása mérgező gőzöknek teheti ki a munkásokat és a környező területet.

Egy hagyományos régészeti csapat nem lesz képes megbirkózni az ilyen kihívásokkal. Vegyészeket, szellőzési szakembereket kell bevonniuk, és valós idejű légköri monitorozást kell végezniük.

Csin Si Huang Ti császár sírját nem nyitják meg: mi értelme a politikának?

Csin Si Huang Ti császár nemcsak történelmi személyiség volt. Kína számára alapvető személyiség a nemzeti történelemben, egyesítőként és zsarnokként. Ezért temetkezési helye valójában nemzeti emlékhely.

„Egy elrontott ásatás vagy katasztrofális állagmegóvás, ahogy az várható volt, felháborodást váltott volna ki az országban. A technológia fejlődésére szánt idő a kormány hírnevét is védi. Kína a régészeti kutatásokkal kapcsolatos döntések meghozatalában mély konzervativizmusáról ismert, különösen a politikailag szimbolikus helyszíneket illetően” – jegyzi meg az anyag.

Ez a sír mára a modern technológiának köszönhetően a Föld egyik legtöbbet kutatott, felfedezetlen építménye. Kína első császárának nyughelye azonban több mint 2200 éve időkapszulaként szolgál. És a világ talán soha nem fogja megtudni, milyen kincseket és csodákat rejt ez a sír.