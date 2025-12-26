John Gorrie a mesterséges hűtés úttörője és a hűtőgép feltalálója

„A jövő nem mindig a jelen elismerésével kezdődik.” – Gorrie példája azt mutatja: a legnagyobb újítók néha csak haláluk után kapják meg a nekik járó tiszteletet.

John Gorrie egy orvosból lett feltaláló, aki a betegek kényelméért és gyógyulásáért alkotta meg a világ első mesterséges hűtőrendszerét. Bár életében nem ismerték el, halála után neve örökre beíródott a tudomány történetébe.

John Gorrie gépe, mesterségesen állított elő jeget és ezzel a hűtőgép feltalálójának számít

Ki volt John Gorrie?

Született: 1803. október 3., Charleston, Dél-Karolina, USA

Meghalt: 1855. június 29., Apalachicola, Florida

Foglalkozása: orvos, feltaláló, közegészségügyi reformer

Leghíresebb találmánya: az első mesterséges hűtőgép (mechanikus jegesítő gép), amely megalapozta a modern légkondicionálás és hűtés technológiáját.

John Gorrie orvosként dolgozott Florida forró és párás éghajlatú partvidéki városában, Apalachicolában. Gyakran kezelt maláriás és sárgalázas betegeket, és az volt a megfigyelése, hogy:

a magas hőmérséklet súlyosbítja a betegségeket,

hűvös, friss levegő javítja a betegek állapotát.

Akkoriban nem létezett légkondicionálás, így Gorrie kísérletezni kezdett mesterséges hűtéssel, hogy a betegei kórtermeit hűvösebbé tegye.

A találmány mesterséges jegesítő gép

Gorrie célja az volt, hogy jégtömböket állítson elő gépi úton, és azokat használja a levegő hűtésére.

A gép működési elve:

Légsűrítést és tágítást alkalmazott: a levegőt összenyomta (sűrítette), ezzel felmelegítette, majd hirtelen kitágította, amitől lehűlt (ez a folyamat az adiabatikus expanzió).

A lehűlt levegő segítségével képes volt vizet fagyasztani, és jégtömböket előállítani.

Ez volt a világ első olyan gépe, amely mesterségesen állított elő jeget, anélkül, hogy természetes forrásból (pl. tó, északi jég) szállították volna.

A szabadalom

1851. május 6-án Gorrie megkapta az USA 8080. számú szabadalmát a jegesítő gépre.

Ezzel hivatalosan is a hűtőgép feltalálójának számít.

Kudarc és elutasítás

Sajnálatos módon Gorrie találmánya nem váltott ki azonnali elismerést:

A közvélemény és az üzleti világ szkeptikus volt, nem hittek benne.

A természetes jéggel kereskedő cégek (különösen az északi államokból) ellene kampányoltak, mivel konkurenciát láttak benne.

Támogatója, egy New York-i vállalkozó, meghalt, mielőtt a gépet piacra dobták volna.

Gorrie elszegényedett és elszigetelődött, végül megtört emberként halt meg 1855-ben.

Gorrie öröksége úttörő volt, akit megelőzött a kora

Bár élete során nem sikerült elismertetnie találmányát, John Gorrie munkája megalapozta:

a modern hűtőgépek,

légkondicionálók,

ipari jéggyártók,

és az élelmiszerhűtési rendszerek kifejlesztését.

Ma már mesterséges hűtés nélkül elképzelhetetlen lenne:

a kórházak működése,

az élelmiszeripar,

a gyógyszeripar,

a klímatechnika,

vagy éppen a szállítás-logisztika.

Elismerések és emlékezet

Halála után évtizedekkel később Gorrie-t elismerték:

Floridai emlékműve a John Gorrie Museum State Park (Apalachicola)

Szobra a Washingtoni Capitoliumban is áll Florida állam képviseletében

Az amerikai légkondicionáló és hűtéstechnikai szakma úttörőként tiszteli

Róla neveztek el iskolát, utcát, szakképző központot, sőt klíma- és orvostechnikai díjat is

