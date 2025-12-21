Egy véletlen felfedezés, amely milliók életét menti meg ma is világszerte

„A világ egyik legerősebb anyagát egy csendes nő fedezte fel és ezzel több életet mentett meg, mint sok hadsereg valaha.”

Stephanie Kwolek egy csendes laborban dolgozó kutatónő volt, aki nem várt módon forradalmasította a biztonságtechnológiát. A kevlár felfedezése nemcsak tudományos bravúr, hanem gyakorlati csoda is: életeket ment nap mint nap, és olyan helyeken használjuk, ahol erő, könnyedség és megbízhatóság szükséges.

Stephanie Kwolek, a kevlár feltalálója, aki golyóállóvá tette a világot

Ki volt Stephanie Kwolek?

Teljes név: Stephanie Louise Kwolek

Született: 1923. július 31., New Kensington, Pennsylvania, USA

Meghalt: 2014. június 18., Wilmington, Delaware

Foglalkozása: vegyész, kutató

Munkáltató: DuPont vegyipari cég

Leghíresebb találmánya: Kevlár, egy hihetetlenül erős és könnyű szintetikus szál

Stephanie Kwolek amerikai vegyész volt, aki a világ egyik legerősebb mesterséges szálát, a kevlárt fedezte fel véletlenül, egy kísérlet során. Ez a találmány azóta életeket mentett meg, különösen a golyóálló mellényekben és számos más területen is használják, ahol extrém tartósság és könnyedség szükséges.

A felfedezés története, amikor a labor meglepetést hoz

Kwolek 1946-ban csatlakozott a DuPont vegyipari óriáscéghez, ahol szintetikus anyagok fejlesztésén dolgozott. A 1960-as évek közepén az autógyártók olyan könnyű, de erős anyagokat kerestek, amelyekkel kiválthatók az acélszálak az abroncsokban.

A fordulópont: 1965

Kwolek épp újfajta polimerekkel kísérletezett, amikor észrevett egy különösen furcsa, opálos, tejszerű oldatot.

Kollégái szerint az ilyen anyagokat általában el szokták dobni, de Kwoleknek jó szeme volt, ragaszkodott hozzá, hogy kipróbálják fonhatóságát.

Kiderült, hogy az oldatból végtelenül erős, kristályos szál húzható, amely: öt ször erősebb, mint az acél, de sokkal könnyebb, nyújthatatlan és rendkívül hőálló.



Ez volt a kevlár, amit 1971-ben mutattak be a nyilvánosságnak.

Mi is az a kevlár?

A kevlár egy aromás poliamid (aramid) típusú szintetikus szál. Különlegessége, hogy:

kristályszerkezete nagyon szoros,

nem olvad, hőálló akár 450°C-ig,

nem rozsdásodik, nem bomlik le könnyen,

súlya csupán 20%-a az acélnak, de sokszorosan erősebb annál.

A kevlárt azóta számos területen használják:

Golyóálló mellények és védőruhák katonáknak, rendőröknek, újságíróknak Sisakok, pajzsok, tűzoltó védőfelszerelések Autógumik és fékbetétek könnyebb és tartósabb járműalkatrészek Űrtechnológia és repülőgépgyártás a nagy szilárdság és kis tömeg miatt Sportfelszerelések sílécek, íjak, kerékpárvázak, teniszütők Optikai kábelek, mobiltelefonok vázszerkezetei Építőipari szerkezetek, ahol extrém erő és hőállóság szükséges

Elismerések és díjak

Stephanie Kwolek nemcsak tudományos, de emberi elismerést is kapott:

1995-ben bekerült a National Inventors Hall of Fame-be (az első nőként egyedüli feltalálóként)

National Medal of Technology – az USA egyik legmagasabb technológiai kitüntetése

Több mint 15 szabadalom fűződik nevéhez

A kevlár több ezer ember életét mentette meg a világon

Kwolek mint példakép