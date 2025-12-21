Történelem
Egy véletlen felfedezés, amely milliók életét menti meg ma is világszerte
Stephanie Kwolek, a kevlár feltalálója, aki golyóállóvá tette a világot
Ki volt Stephanie Kwolek?
- Teljes név: Stephanie Louise Kwolek
- Született: 1923. július 31., New Kensington, Pennsylvania, USA
- Meghalt: 2014. június 18., Wilmington, Delaware
- Foglalkozása: vegyész, kutató
- Munkáltató: DuPont vegyipari cég
- Leghíresebb találmánya: Kevlár, egy hihetetlenül erős és könnyű szintetikus szál
Stephanie Kwolek amerikai vegyész volt, aki a világ egyik legerősebb mesterséges szálát, a kevlárt fedezte fel véletlenül, egy kísérlet során. Ez a találmány azóta életeket mentett meg, különösen a golyóálló mellényekben és számos más területen is használják, ahol extrém tartósság és könnyedség szükséges.
A felfedezés története, amikor a labor meglepetést hoz
Kwolek 1946-ban csatlakozott a DuPont vegyipari óriáscéghez, ahol szintetikus anyagok fejlesztésén dolgozott. A 1960-as évek közepén az autógyártók olyan könnyű, de erős anyagokat kerestek, amelyekkel kiválthatók az acélszálak az abroncsokban.
A fordulópont: 1965
- Kwolek épp újfajta polimerekkel kísérletezett, amikor észrevett egy különösen furcsa, opálos, tejszerű oldatot.
- Kollégái szerint az ilyen anyagokat általában el szokták dobni, de Kwoleknek jó szeme volt, ragaszkodott hozzá, hogy kipróbálják fonhatóságát.
- Kiderült, hogy az oldatból végtelenül erős, kristályos szál húzható, amely:
- öt ször erősebb, mint az acél,
- de sokkal könnyebb,
- nyújthatatlan és rendkívül hőálló.
Ez volt a kevlár, amit 1971-ben mutattak be a nyilvánosságnak.
Mi is az a kevlár?
A kevlár egy aromás poliamid (aramid) típusú szintetikus szál. Különlegessége, hogy:
- kristályszerkezete nagyon szoros,
- nem olvad, hőálló akár 450°C-ig,
- nem rozsdásodik, nem bomlik le könnyen,
- súlya csupán 20%-a az acélnak, de sokszorosan erősebb annál.
A kevlárt azóta számos területen használják:
- Golyóálló mellények és védőruhák katonáknak, rendőröknek, újságíróknak
- Sisakok, pajzsok, tűzoltó védőfelszerelések
- Autógumik és fékbetétek könnyebb és tartósabb járműalkatrészek
- Űrtechnológia és repülőgépgyártás a nagy szilárdság és kis tömeg miatt
- Sportfelszerelések sílécek, íjak, kerékpárvázak, teniszütők
- Optikai kábelek, mobiltelefonok vázszerkezetei
- Építőipari szerkezetek, ahol extrém erő és hőállóság szükséges
Elismerések és díjak
Stephanie Kwolek nemcsak tudományos, de emberi elismerést is kapott:
- 1995-ben bekerült a National Inventors Hall of Fame-be (az első nőként egyedüli feltalálóként)
- National Medal of Technology – az USA egyik legmagasabb technológiai kitüntetése
- Több mint 15 szabadalom fűződik nevéhez
- A kevlár több ezer ember életét mentette meg a világon
Kwolek mint példakép
- A tudományos pályát nőként választotta egy olyan korban, amikor ez még ritkaságszámba ment.
- Egész életében támogatta a női kutatók és a fiatal lányok tudományos nevelését.
- Visszafogott, szerény személyiség volt, aki nem keresett hírnevet a hatásos munkája beszélt helyette.