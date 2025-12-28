2026. január 8., csütörtök

Történelem

Jonas Salk – A gyermekbénulás elleni vakcina hőse

Dömök Ágnes
 2025. december 28. vasárnap. 6:01
Jonas Salk nem csak egy orvosi zseni volt, hanem az emberi együttérzés, a tudományos felelősség és az etikus feltalálás szimbóluma. A gyermekbénulás elleni vakcinájával számtalan életet mentett meg, és örökre nyomot hagyott a világban. „A legnagyobb jutalom az volt, hogy az emberek többé nem féltek.”Jonas Salk

Egy tudós, aki az etikus feltalálás szimbólumává vált
Jonas Edward Salk
Fotó: Northfoto

Ki volt Jonas Salk?

  • Teljes név: Jonas Edward Salk
  • Született: 1914. október 28., New York, USA
  • Meghalt: 1995. június 23., La Jolla, Kalifornia, USA
  • Foglalkozása: orvos, virológus, kutató
  • Leghíresebb találmánya: az első hatékony gyermekbénulás elleni (polio) vakcina
  • Motivációja: nem a hírnév vagy pénz, hanem az emberiség szolgálata

A gyermekbénulás (poliomyelitis, röviden polio) a 20. század egyik legrettegettebb vírusos betegsége volt:

  • Elsősorban gyerekeket érintett.
  • A vírus a központi idegrendszert támadta meg, és bénulást, sőt halált okozhatott.
  • A járványok nyaranta több ezer áldozatot szedtek az Egyesült Államokban és világszerte.
  • 1952-ben az USA-ban csaknem 60 000 megbetegedést jelentettek a társadalom pánikban élt.

Jonas Salk a Pittsburgh-i Egyetemen dolgozott, ahol víruskutatással foglalkozott.

Módszere:

  • A vírusokat elölt formában alkalmazta, nem élő, legyengített változatban (ez szokatlan volt akkoriban).
  • Az elölt vírust a szervezet felismeri, de nem fertőz meg, így védettséget épít ki.

Salk célja egy biztonságos, stabil és hatékony vakcina létrehozása volt nemcsak elméletben, hanem tömeges alkalmazásra is alkalmas formában.

A történelmi pillanat: 1955. április 12.

Salk 1952-ben már sikeresen tesztelte a vakcinát, először önmagán, családján és munkatársain.

Ezután egy hatalmas, több mint 1,8 millió gyermek bevonásával zajló klinikai tesztsorozat következett az Egyesült Államokban ez volt minden idők legnagyobb orvosi kísérlete.

  1. április 12-én a világ megtudta:

A Salk-vakcina biztonságos, hatékony, és működik.

Ezt a napot sokan az orvostudomány történetének egyik legnagyobb győzelmeként tartják számon.

A vakcina gyors elterjedése

  • Néhány éven belül a vakcinát világszerte alkalmazták.
  • Az Egyesült Államokban a polio szinte teljesen eltűnt az 1960-as évekre.
  • Ma a gyermekbénulás csak néhány fejlődő országban fordul elő – a globális felszámolása is cél.

Salk emberi nagysága

Amikor egy újságíró megkérdezte tőle:

„Kié a vakcina szabadalma?”
Salk válasza legendássá vált:

„Senkié. Lehetne levédetni a napot?”

Salk nem szabadalmaztatta a vakcinát és nem kért érte pénzt, ezzel több milliárd dollárnyi haszonról mondott le, hogy a vakcina szabadon elérhető legyen mindenki számára.

Ez az önzetlenség tette őt nemcsak orvosi, hanem morális példaképpé is.

További munkássága

  • 1963-ban megalapította a Salk Institute for Biological Studies nevű kutatóintézetet La Jollában (Kalifornia).
  • Az intézet ma is vezető szerepet játszik a biomedicinában, neurobiológiában, genetikai kutatásokban.
  • Később dolgozott AIDS-vakcina kifejlesztésén is.

Elismerések

  • Több mint 25 egyetemtől kapott díszdoktori címet
  • Kitüntette őt az USA Kongresszusa, a Légió d'Honneur Franciaországban, és számos nemzetközi szervezet
  • Szobrok, iskolák, kutatóintézetek, sőt utak viselik a nevét

Jonas Salk nem csak egy orvosi zseni volt, hanem az emberi együttérzés, a tudományos felelősség és az etikus feltalálás szimbóluma. A gyermekbénulás elleni vakcinájával számtalan életet mentett meg, és örökre nyomot hagyott a világban.

„A legnagyobb jutalom az volt, hogy az emberek többé nem féltek”Jonas Salk

