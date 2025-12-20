2026. január 8., csütörtök

Történelem

Egy kicsi golyó, amely megváltoztatta a világot

Feltalálók sorozatomat egy újító újságíróval folytatom, aki meg sem állt harminc találmányig

Dömök Ágnes
 2025. december 20. szombat. 18:13
Frissítve: 2025. december 20. 20:37
Bíró László neve egyet jelent a praktikus zsenialitással. Egy egyszerű, de hatékony ötlettel forradalmasította az írást, és olyan eszközt adott a kezünkbe, ami ma is része a mindennapjainknak.

„A legegyszerűbb ötletek a legnagyszerűbbek, ha van bátorságod megvalósítani őket.„

Egy újító újságíró, aki felforgatta a világot
Fotó: Northfoto

Bíró László József a golyóstoll magyar feltalálója

Ki volt Bíró László?

  • Született: 1899. szeptember 29., Budapest
  • Meghalt: 1985. november 24., Buenos Aires, Argentína
  • Foglalkozása: újságíró, feltaláló
  • Legismertebb találmánya: a golyóstoll (angolul: ballpoint pen)

Bíró László József egy magyar származású zseniális újító volt, aki a mindennapok egyik leggyakoribb használati tárgyát tökéletesítette: a golyóstollat. Az ő nevéhez fűződik a praktikus, elfolyásmentes, megbízható íróeszköz megalkotása, amit ma világszerte használnak.

Az ötlet megszületése, egy újságíró problémája

Bíró újságíróként dolgozott és nap mint nap a töltőtollal kellett írnia. Ezek a tollak gyakran:

  • elmaszatolták a tintát,
  • kifolytak,
  • és sokat kellett várni a száradásra.

Bíró észrevette, hogy a nyomdai sajtógépek tintája sokkal gyorsabban szárad és nem kenődik el. Felmerült benne az ötlet: miért ne lehetne ezt a tintát kézi tollban is használni?

A gond csak az volt, hogy a sűrűbb nyomdafesték nem folyt le a töltőtoll hegyén. Ekkor jött az igazi áttörés.

A találmány golyóstoll működése

Bíró testvérével, Györggyel, aki vegyész volt, közösen kidolgozta a megoldást:

  • A toll végébe egy apró, forgó golyót helyeztek.
  • A golyó részben a tintatartályban, részben a papír felé nézett.
  • Ahogy az ember írt, a golyó forgott, és közben a tintát a papírra vitte.
  • A tinta csak akkor érintkezett a levegővel, amikor a golyó elérte a papírt így gyorsan száradt, nem maszatolt.

Ez volt a világ első működő, megbízható golyóstolla.

Menekülés és új kezdet Argentínában

  • A II. világháború előtt, 1938-ban, Bíró a zsidóüldözések elől menekülve Franciaországba, majd Argentínába emigrált.
  • 1943-ban ott kapott szabadalmat a találmányra.
  • „Birome” néven dobta piacra a tollat a név Bíró és társa, Meyne kombinációjából jött létre.

Golyóstoll a hadseregben

  • Az amerikai és brit légierő hamar felfedezte a találmányt: a golyóstoll nem folyt ki a magaslati repülések során sem, ellentétben a töltőtollakkal.
  • Hamarosan katonai szabványeszközzé vált.

A tömeggyártás és a BIC térnyerése

  • Később a francia Marcel Bich megvásárolta a szabadalmat, és 1949-től elkezdte a tömegtermelést – olcsó, eldobható golyóstollakkal.
  • Innen származik a híres BIC márka, amit ma is ismerünk.

Elismerések

  • Argentínában Bíró László olyan megbecsülést kapott, hogy szeptember 29-ét születésnapját az ország hivatalosan az „Inventor’s Day”-ként (A Feltalálók Napja) tartja számon.
  • A golyóstoll ma iskolákban, irodákban, hivatalokban, otthonokban világszerte elengedhetetlen.

Egyéb találmányai

Bíró nemcsak a golyóstollat fejlesztette ki összesen több mint 30 szabadalma volt, többek között:

  • automata sebességváltó autókhoz,
  • mosógép-alkatrészek,
  • és egy golyóstollas körző is.
