Történelem
A neandervölgyiek már tudtak ragasztót készíteni?
A felfedezés rávilágít a neandervölgyiek magas szintű intelligenciájára
Kutatások kimutatták, hogy a tűzhelyet nyírkátrány, egy viszkózus anyag előállítására használták, amelyet szerszámnyelek rögzítésére használtak. A tudósok égő gyantás növényi anyagok kémiai nyomait találták, beleértve az elszenesedett fát és a hamut. Ez arra utal, hogy a neandervölgyiek alacsony oxigénszint mellett melegíthették a sziklarózsát (Cistaceae).
A kísérletek megerősítették a kátrány előállításának lehetőségét az akkoriban rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával.
- írta meg a Gismeteo.