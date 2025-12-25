2026. január 8., csütörtök

Történelem

A neandervölgyiek már tudtak ragasztót készíteni?

A felfedezés rávilágít a neandervölgyiek magas szintű intelligenciájára

 2025. december 25. csütörtök. 20:26
A gibraltári Vanguard-barlangban régészek felfedeztek egy körülbelül 60 000 és 67 000 év közötti szerkezetet, amelyet a neandervölgyiek őskori ragasztó előállítására használtak. A lelet egy kör alakú szerkezet, két csatornával és vastag falakkal, ami a szerkezet összetettségére utal.

Kutatások kimutatták, hogy a tűzhelyet nyírkátrány, egy viszkózus anyag előállítására használták, amelyet szerszámnyelek rögzítésére használtak. A tudósok égő gyantás növényi anyagok kémiai nyomait találták, beleértve az elszenesedett fát és a hamut. Ez arra utal, hogy a neandervölgyiek alacsony oxigénszint mellett melegíthették a sziklarózsát (Cistaceae).

A kísérletek megerősítették a kátrány előállításának lehetőségét az akkoriban rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával.

A felfedezés rávilágít a neandervölgyiek magas szintű intelligenciájára, valamint együttműködési és kommunikációs képességére, megkérdőjelezve a primitív lényekről alkotott sztereotípiákat - írta meg a Gismeteo.

