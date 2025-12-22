2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Történelem

A mechanika szerelmesei egy kerékpárboltból jutottak a fellegekig

Feltalálók sorozatom következő tudósai minden felszálló repülőgépben jelen vannak

Dömök Ágnes
 2025. december 22. hétfő. 6:59
Megosztás

A Wright fivérek példája azt mutatja, hogy kitartás, tudományos módszer és újító gondolkodás képes átlépni az emberiség fizikai határait. Ma, amikor több ezer gép szeli az eget naponta, a Wright testvérek öröksége minden felszállásban ott van.

„A repülés nem álom többé. A tudomány valóra váltotta.”– Wright fivérek szellemisége

A mechanika szerelmesei egy kerékpárboltból jutottak a fellegekig
A kitartás, tudományos módszer és újító gondolkodás képes átlépni az emberiség fizikai határait
Fotó: NorthFoto

Wright fivérek, a motoros repülés úttörői

Kik voltak a Wright fivérek?

  • Wilbur Wright
    • Született: 1867. április 16., Millville, Indiana, USA
    • Meghalt: 1912. május 30., Dayton, Ohio
  • Orville Wright
    • Született: 1871. augusztus 19., Dayton, Ohio, USA
    • Meghalt: 1948. január 30., Dayton, Ohio

A Wright testvérek, Wilbur és Orville, amerikai feltalálók és mérnökök voltak, akik elsőként emelkedtek a levegőbe irányítható, motoros, nehezebb a levegőnél működő repülőgéppel. Ezzel örökre megváltoztatták az emberi közlekedés történelmét.

Hogyan kezdődött?

A fivérek eredetileg bicikliboltot üzemeltettek és nagy érdeklődést mutattak a mechanikai eszközök, szerkezetek iránt.

Gyermekkorukban kaptak egy kis játék helikoptert, amely gumiszalaggal repült és ez a játék inspirálta őket a repülés lehetőségének komolyabb vizsgálatára.

A 1890-es évek végén szenvedélyesen tanulmányozták a repülés korabeli úttörőit, például Otto Lilienthalt és Samuel Pierpont Langley-t, akik sikló- és motoros repülőkkel kísérleteztek.

Mit tettek máshogy, mint elődeik?

A Wright fivérek sikerének kulcsa három alapelv tudományos vizsgálata volt:

  1. Felhajtóerő – szárnyprofil, emelőerő
  2. Hajtás – könnyű és erős motor fejlesztése
  3. Irányítás – repülőgéppel való stabil és pontos manőverezés

A legtöbb korabeli kísérlet vagy nem volt irányítható vagy nem tudott elégséges erőt kifejteni. A Wright fivérek:

  • saját szélcsatornát építettek, hogy szárnyprofilokat teszteljenek,
  • saját motorokat és légcsavarokat fejlesztettek,
  • kitalálták a „wing warping” technikát a szárnyak csavarásával irányították a gépet.

Ez a háromtengelyű vezérlés (emelkedés, dőlés, fordulás) alapozta meg a modern repülés vezérlési rendszerét.

A történelem első repülése

1903. december 17. – Kitty Hawk, Észak-Karolina

A testvérek négy repülést hajtottak végre aznap, a legelső:

  • Pilóta: Orville Wright
  • Repülőgép neve: Flyer I
  • Táv: 36,5 méter
  • Időtartam: 12 másodperc
  • Sebesség: kb. 10,9 km/h
  • Anyag: fa váz, vászonszárnyak, 12 lóerős benzinmotor

A nehezebb a levegőnél lévő gép motorral felszállt, irányítható volt és biztonságosan földet ért, ez volt az emberiség első valódi repülése.

A fejlődés gyors üteme

  • 1904–1905: továbbfejlesztették a Flyer II és Flyer III típusokat, már köröket is repültek.
  • 1908: Franciaországban is bemutatót tartottak – Európa ekkor ismerte el hivatalosan találmányukat.
  • 1909: első katonai repülőgép megrendelés (amerikai hadsereg).
  • 1910-re: a testvérek repülőiskolát, repülőgépgyárat és repülőtársaságot is alapítottak.

Jogviták és elismerések

A Wright fivérek és más korabeli repüléspionírok (pl. Glenn Curtiss) között szabadalmi perek zajlottak főleg a vezérlés miatt.

Bár több korabeli mérnök is emelte a levegőbe gépét, a Wright-féle repülés volt az első teljes értékű, ember által irányított, motorral hajtott és saját erőből felszálló repülőgép.

Elismerések

  • A fivérek számos amerikai és nemzetközi díjat kaptak.
  • Wilbur 1912-ben halt meg tífuszban, Orville 1948-ig élt és aktív résztvevője maradt a repüléstechnika fejlődésének.
  • Az amerikai Kongresszus posztumusz Arany Érmet ítélt nekik.
  • A Wright Brothers National Memorial ma is látogatható Kitty Hawkban.
További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink