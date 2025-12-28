A legtöbben használják, de tudja, hogy ki találta fel?

Martin Cooper nemcsak feltaláló volt, hanem látomásos újító, aki felismerte: „Az emberek nem egy helyhez, hanem egymáshoz akarnak kapcsolódni.” A mobiltelefon, amely mára az élet minden területére beférkőzött (kommunikáció, munka, egészség, szórakozás), az ő úttörő gondolkodásának és bátorságának köszönheti létét.

Egy tégla méretű készülékből indult, ma zsebben hordható számítógépként élünk vele

Ki Martin Cooper?

Született: 1928. december 26., Chicago, Illinois, USA

Foglalkozása: villamosmérnök, feltaláló, üzletember

Leghíresebb találmánya: a világ első kézi mobiltelefonja

Munkahelye a találmány idején: Motorola (amerikai telekommunikációs vállalat)

Martin Cooper nevéhez fűződik az első hordozható, vezeték nélküli mobiltelefon kifejlesztése, és az első mobilhívás is, amelyet 1973-ban indított. Ezzel forradalmasította a kommunikációt, és megalapozta az okostelefonok világát, amiben ma élünk.

A mobiltelefon előzményei

A 20. század közepén már léteztek rádióalapú kommunikációs eszközök, de:

autókba épített rendszerek voltak (pl. katonai, rendőrségi használatra),

a készülékek nagyok, drágák és nem hordozhatók voltak,

hívásonként operátorra volt szükség, és nagyon korlátozott lefedettséggel működtek.

A cél az volt, hogy a telefonálás ne legyen helyhez kötött ehhez kellett egy kézben hordozható eszköz.

Az első mobilhívás – 1973. április 3.

Martin Cooper a Motorola mérnökcsapatának vezetőjeként 1973. április 3-án történelmi lépésre szánta el magát:

Az első mobilhívást egy New York-i utcán indította.

Kinek telefonált? Joel Engelnek, a rivális Bell Labs mérnökének (a konkurencia vezetője volt a mobilfejlesztésben).

A hívás szövege:

„Joel, Martin Cooper vagyok. Egy valódi mobiltelefonról hívlak!”

Ez volt az első vezeték nélküli, nyilvános térben indított mobilhívás és Cooper szándékosan az utcán tette meg, hogy bizonyítsa a hordozhatóságát.

Az első mobilkészülék: Motorola DynaTAC 8000X

Tömeg: kb. 1,1 kg (!)

Méret: 25 cm magas (antenna nélkül), kb. téglaméret

Akkumulátor idő: kb. 30 perc beszélgetés, 10 óra töltési idő

Kijelző: nem volt – csak nyomógombos tárcsázás

Ár: 1983-ban piacra dobva kb. 3995 dollár (~10 ezer mai USD-nek megfelelő)

Bár kezdetben a mobiltelefon csak elit felhasználók körében terjedt el (üzletemberek, politikusok), a 1990-es évektől kezdve robbanásszerű növekedés indult.

Miért volt ez forradalom?

A telefonálás helyfüggetlenné vált

Elindult a személyes, azonnali kommunikáció korszaka

Később a technológia fejlődésével: SMS, MMS, majd mobilinternet, végül okostelefonok és alkalmazások



Ma már több mobiltelefon van a világon, mint ember, és mindez Cooper 1973-as hívásával kezdődött.

Martin Cooper további munkássága

Cooper a Motorolától való távozása után is aktív maradt: saját vállalkozásokat indított (pl. ArrayComm – vezeték nélküli rendszerek fejlesztésére), szakértőként szerepelt a távközlés és mesterséges intelligencia témaköreiben.

Nevéhez több szabadalom is kötődik a vezeték nélküli technológiák területén.

Elismerések

2009-ben megkapta a National Academy of Engineering tagi címét

2010-ben a Prince of Asturias Díj (Spanyolország)

2013-ban bekerült a Wireless History Foundation Hall of Fame-be

2023-ban (a mobiltelefon 50. évfordulóján) világszerte ünnepelték munkásságát

Számos országban tartott előadásokat a digitális szabadságról és jövőről

