2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Történelem

A legtöbben használják, de tudja, hogy ki találta fel?

A moblitelefon ma már szinte mindenki tartozéka

Dömök Ágnes
 2025. december 28. vasárnap. 5:01
Megosztás

Martin Cooper nemcsak feltaláló volt, hanem látomásos újító, aki felismerte: „Az emberek nem egy helyhez, hanem egymáshoz akarnak kapcsolódni.” A mobiltelefon, amely mára az élet minden területére beférkőzött (kommunikáció, munka, egészség, szórakozás), az ő úttörő gondolkodásának és bátorságának köszönheti létét.

A legtöbben használják, de tudja, hogy ki találta fel?
Egy tégla méretű készülékből indult, ma zsebben hordható számítógépként élünk vele
Fotó: AI által generált grafikai illusztráció

Martin Cooper a mobiltelefon atyja

Ki Martin Cooper?

  • Született: 1928. december 26., Chicago, Illinois, USA
  • Foglalkozása: villamosmérnök, feltaláló, üzletember
  • Leghíresebb találmánya: a világ első kézi mobiltelefonja
  • Munkahelye a találmány idején: Motorola (amerikai telekommunikációs vállalat)

Martin Cooper nevéhez fűződik az első hordozható, vezeték nélküli mobiltelefon kifejlesztése, és az első mobilhívás is, amelyet 1973-ban indított. Ezzel forradalmasította a kommunikációt, és megalapozta az okostelefonok világát, amiben ma élünk.

A mobiltelefon előzményei

A 20. század közepén már léteztek rádióalapú kommunikációs eszközök, de:

  • autókba épített rendszerek voltak (pl. katonai, rendőrségi használatra),
  • a készülékek nagyok, drágák és nem hordozhatók voltak,
  • hívásonként operátorra volt szükség, és nagyon korlátozott lefedettséggel működtek.

A cél az volt, hogy a telefonálás ne legyen helyhez kötött ehhez kellett egy kézben hordozható eszköz.

Az első mobilhívás – 1973. április 3.

Martin Cooper a Motorola mérnökcsapatának vezetőjeként 1973. április 3-án történelmi lépésre szánta el magát:

  • Az első mobilhívást egy New York-i utcán indította.
  • Kinek telefonált? Joel Engelnek, a rivális Bell Labs mérnökének (a konkurencia vezetője volt a mobilfejlesztésben).
  • A hívás szövege:

„Joel, Martin Cooper vagyok. Egy valódi mobiltelefonról hívlak!”

Ez volt az első vezeték nélküli, nyilvános térben indított mobilhívás és Cooper szándékosan az utcán tette meg, hogy bizonyítsa a hordozhatóságát.

Az első mobilkészülék: Motorola DynaTAC 8000X

  • Tömeg: kb. 1,1 kg (!)
  • Méret: 25 cm magas (antenna nélkül), kb. téglaméret
  • Akkumulátor idő: kb. 30 perc beszélgetés, 10 óra töltési idő
  • Kijelző: nem volt – csak nyomógombos tárcsázás
  • Ár: 1983-ban piacra dobva kb. 3995 dollár (~10 ezer mai USD-nek megfelelő)

Bár kezdetben a mobiltelefon csak elit felhasználók körében terjedt el (üzletemberek, politikusok), a 1990-es évektől kezdve robbanásszerű növekedés indult.

Miért volt ez forradalom?

  • A telefonálás helyfüggetlenné vált
  • Elindult a személyes, azonnali kommunikáció korszaka
  • Később a technológia fejlődésével:
    • SMS, MMS,
    • majd mobilinternet,
    • végül okostelefonok és alkalmazások

Ma már több mobiltelefon van a világon, mint ember, és mindez Cooper 1973-as hívásával kezdődött.

Martin Cooper további munkássága

  • Cooper a Motorolától való távozása után is aktív maradt:
    • saját vállalkozásokat indított (pl. ArrayComm – vezeték nélküli rendszerek fejlesztésére),
    • szakértőként szerepelt a távközlés és mesterséges intelligencia témaköreiben.
  • Nevéhez több szabadalom is kötődik a vezeték nélküli technológiák területén.

Elismerések

  • 2009-ben megkapta a National Academy of Engineering tagi címét
  • 2010-ben a Prince of Asturias Díj (Spanyolország)
  • 2013-ban bekerült a Wireless History Foundation Hall of Fame-be
  • 2023-ban (a mobiltelefon 50. évfordulóján) világszerte ünnepelték munkásságát
  • Számos országban tartott előadásokat a digitális szabadságról és jövőről

Martin Cooper nemcsak feltaláló volt, hanem látomásos újító, aki felismerte:

„Az emberek nem egy helyhez, hanem egymáshoz akarnak kapcsolódni.”

A mobiltelefon, amely mára az élet minden területére beférkőzött (kommunikáció, munka, egészség, szórakozás), az ő úttörő gondolkodásának és bátorságának köszönheti létét.

Egy tégla méretű készülékből indult ma zsebben hordható számítógépként élünk vele.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink