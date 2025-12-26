2026. január 8., csütörtök

Orosz-ukrán háború

Történelem

A gyermekágyi láz tragédiája

Magyarországon és nemzetközileg is elismert orvostörténeti hős lett Semmelweis Ignác

Dömök Ágnes
 2025. december 26. péntek. 23:05
Semmelweis Ignác olyan korban mutatott példát a tudományos gondolkodásra és emberélet iránti elkötelezettségre, amikor a legtöbben még nem hitték el, amit látni lehetett.

„Egy korszak előtt járt ezért a saját korának kellett elhagynia őt.”

Ma, a járványok és kórházi fertőzések korában, kézfertőtlenítés az egyik legfontosabb orvosi gyakorlat és mindezt egy magyar orvos alapozta meg.

A gyermekágyi láz tragédiája
A WHO a kézhigiénia világnapját május 5-én tartja Semmelweis munkásságára hivatkozva
Fotó: AFP/Connect Images/Hybrid Images

Ignaz Semmelweis az „anyák megmentője” és a kézfertőtlenítés úttörője

Ki volt Semmelweis Ignác?

  • Teljes név: Semmelweis Ignác Fülöp
  • Született: 1818. július 1., Buda (akkor még a Habsburg Birodalom része)
  • Meghalt: 1865. augusztus 13., Bécs
  • Foglalkozása: orvos, szülész-nőgyógyász
  • Ismertségét hozó felfedezése: a kézfertőtlenítés fontossága a kórházi fertőzések megelőzésében különösen a gyermekágyi láz visszaszorításában

A 19. század elején a gyermekágyi láz (puerperalis láz):

  • szinte járványszerűen terjedt a szülészeti osztályokon,
  • a szülő nők akár 10–35%-a is meghalt a fertőzés következtében,
  • az orvostudomány nem értette, mi okozza a betegséget.

Két szülészeti osztály működött a bécsi közkórházban:

  1. ahol orvostanhallgatók is dolgoztak (boncolások után),
  2. ahol bábák végeztek szülést (ők nem végeztek boncolást).

Semmelweis észrevette, hogy az első osztályon sokkal magasabb volt a halálozás, mint a másodikon.

A nagy felismerés

Semmelweis 1847-ben rájött, hogy az orvosok boncolás után, kézmosás nélkül mentek szülést levezetni. Ezzel láthatatlan szerves anyagokat (ma már tudjuk: baktériumokat) vihettek át a szülő nőkre.

Megoldás: fertőtlenítés

  • Bevezette a kötelező klóros kézmosást (hipokloritos oldattal) a szülések előtt.
  • Az eredmény: drasztikus csökkenés a halálozási arányban 10–15%-ról 2% alá esett.

Az orvosi világ reakciója

Bár az eredmények egyértelműek voltak, Semmelweis:

  • nem tudta tudományosan bizonyítani (még nem ismerték a baktériumokat),
  • ellenállásba ütközött sok orvos sértve érezte magát, mintha őket vádolná gyilkossággal,
  • publikációs módszerei élesek és indulatosak voltak, ami tovább rontotta elfogadottságát.

Végül leváltották, és pályája tönkrement, noha életeket mentett.

Tragikus vég

  • Semmelweis mentális állapota megromlott, valószínűleg demenciában vagy idegkimerültségben szenvedett.
  • Elmegyógyintézetbe zárták, ahol bántalmazás következtében halt meg 47 évesen.

Utólagos igazolás és elismerés

  • Louis Pasteur és Joseph Lister későbbi kutatásai (a baktériumelmélet, antiszepszis) megerősítették Semmelweis igazát.
  • Ma a modern orvoslás egyik alapelve a kézhigiénia, és ezt Semmelweis felfedezésének köszönhetjük.

Öröksége

  • Magyarországon és nemzetközileg is elismert orvostörténeti hős lett.
  • A Semmelweis Egyetem (Budapest) az ő nevét viseli.
  • Szobrai megtalálhatók:
    • Budapesten (Rókus kórház, Szent Rókus tér),
    • Bécsben,
    • sőt, a WHO székhelyén is.
  • A WHO a kézhigiénia világnapját május 5-én tartja, gyakran Semmelweis munkásságára hivatkozva.
