A gyermekágyi láz tragédiája

Semmelweis Ignác olyan korban mutatott példát a tudományos gondolkodásra és emberélet iránti elkötelezettségre, amikor a legtöbben még nem hitték el, amit látni lehetett.

„Egy korszak előtt járt ezért a saját korának kellett elhagynia őt.”

Ma, a járványok és kórházi fertőzések korában, kézfertőtlenítés az egyik legfontosabb orvosi gyakorlat és mindezt egy magyar orvos alapozta meg.