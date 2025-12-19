Történelem
Ma már elképzelhetetlen az élet antibiotikum nélkül
A penicillin felfedezője és az antibiotikum-korszak elindítója
Ki volt Alexander Fleming?
- Született: 1881. augusztus 6., Ayrshire, Skócia
- Meghalt: 1955. március 11., London
- Foglalkozás: orvos, bakteriológus, mikrobiológus
- Leghíresebb felfedezése: a penicillin, az első antibiotikum
Alexander Fleming skót tudós, aki egy véletlen megfigyeléssel indította el az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmát: az antibiotikumok korát. Munkája emberek százmillióinak életét mentette meg, és örökre megváltoztatta a fertőző betegségek kezelését.
A felfedezés története, ahogy a penicillin „megtalálta” őt
Mi történt 1928-ban?
- Fleming a londoni St. Mary’s Hospital bakteriológiai laboratóriumában dolgozott.
- Staphylococcus baktériumokat tenyésztett Petri-csészékben.
- Egy nyári szabadság után visszatérve észrevette, hogy az egyik lemezen penészes folt jelent meg.
- A penész körül a baktériumok elpusztultak mintha a penész valamilyen anyagot termelt volna, ami gátolja a baktériumok növekedését.
Ez a penész az volt, amit ma Penicillium notatum néven ismerünk innen kapta az új anyag a penicillin nevet.
Fleming munkája
- A felfedezést követően Fleming elkezdte kivonni és tanulmányozni a penicillint.
- Megállapította, hogy:
- hatásos sok gram-pozitív baktérium ellen (pl. tüdőgyulladás, skarlát, sztreptokokkusz),
- nem károsítja az emberi sejteket,
- de nagyon instabil és nehéz volt előállítani.
Fleming felismerte a jelentőségét, de nem tudta tökéletesíteni a gyógyszerré alakítást.
A fejlesztés: Howard Florey és Ernst Boris Chain
Fleming felfedezése évekig feledésbe merült, mígnem Howard Florey és Ernst Boris Chain oxfordi tudósok 1939-től kezdve:
- kidolgozták az ipari szintű előállítást,
- tisztították a hatóanyagot,
- és 1941-re elkezdték klinikai alkalmazásban használni.
Fleming, Florey és Chain együtt kapták meg a Nobel-díjat orvostudományban 1945-ben a penicillin felfedezéséért és alkalmazásáért.
A penicillin hatása a világra
- Forradalmasította a fertőzések kezelését.
- Korábban halálos betegségek (tüdőgyulladás, vérmérgezés, szifilisz) gyógyíthatóvá váltak.
- A második világháború alatt a szövetséges katonák tömeges megmentésében játszott szerepet.
- Megnyitotta az utat más antibiotikumok felfedezése előtt (pl. streptomycin, tetracyclin, amoxicillin stb.).
Fleming figyelmeztetése: az antibiotikum-rezisztencia
Fleming már korán felismerte, hogy az antibiotikumokat felelősségteljesen kell használni:
„Az ember könnyen túladagolhatja a penicillint… és a túlélő baktériumok ellenállóvá válhatnak.”— Alexander Fleming, Nobel-beszéd, 1945
Ez a gondolat ma is aktuális: az antibiotikum-rezisztencia az egyik legnagyobb globális egészségügyi probléma.
Elismerések
- Nobel-díj (1945) – orvosi-élettani kategóriában
- Lovaggá ütötték (Sir Alexander Fleming) – 1944-ben
- Több intézményt, díjat és orvosi központot neveztek el róla szerte a világon
- Fleming-múzeum működik a St. Mary’s Hospitalban