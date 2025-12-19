2026. január 8., csütörtök

Előd

Történelem

Ma már elképzelhetetlen az élet antibiotikum nélkül

A penicillin felfedezője és az antibiotikum-korszak elindítója

Dömök Ágnes
 2025. december 19. péntek. 16:55
Megosztás

Alexander Fleming nemcsak egy tudományos felfedező volt, hanem egy olyan ember, aki megfigyelő képességével, nyitottságával és alázatával új korszakot indított el az orvoslásban. A penicillin története nemcsak a tudomány diadala, hanem annak is példája, hogyan válhat egy véletlenből életmentő áttörés, ha a megfelelő ember észreveszi.

Ma már elképzelhetetlen az élet antibiotikum nélkül
Ma már elképzelhetetlen az élet antibiotikum nélkül
Fotó: AFP/Dibyangshu Sarkar

Ki volt Alexander Fleming?

  • Született: 1881. augusztus 6., Ayrshire, Skócia
  • Meghalt: 1955. március 11., London
  • Foglalkozás: orvos, bakteriológus, mikrobiológus
  • Leghíresebb felfedezése: a penicillin, az első antibiotikum

Alexander Fleming skót tudós, aki egy véletlen megfigyeléssel indította el az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmát: az antibiotikumok korát. Munkája emberek százmillióinak életét mentette meg, és örökre megváltoztatta a fertőző betegségek kezelését.

A felfedezés története, ahogy a penicillin „megtalálta” őt

Mi történt 1928-ban?

  • Fleming a londoni St. Mary’s Hospital bakteriológiai laboratóriumában dolgozott.
  • Staphylococcus baktériumokat tenyésztett Petri-csészékben.
  • Egy nyári szabadság után visszatérve észrevette, hogy az egyik lemezen penészes folt jelent meg.
  • A penész körül a baktériumok elpusztultak mintha a penész valamilyen anyagot termelt volna, ami gátolja a baktériumok növekedését.

Ez a penész az volt, amit ma Penicillium notatum néven ismerünk innen kapta az új anyag a penicillin nevet.

Fleming munkája

  • A felfedezést követően Fleming elkezdte kivonni és tanulmányozni a penicillint.
  • Megállapította, hogy:
    • hatásos sok gram-pozitív baktérium ellen (pl. tüdőgyulladás, skarlát, sztreptokokkusz),
    • nem károsítja az emberi sejteket,
    • de nagyon instabil és nehéz volt előállítani.

Fleming felismerte a jelentőségét, de nem tudta tökéletesíteni a gyógyszerré alakítást.

A fejlesztés: Howard Florey és Ernst Boris Chain

Fleming felfedezése évekig feledésbe merült, mígnem Howard Florey és Ernst Boris Chain oxfordi tudósok 1939-től kezdve:

  • kidolgozták az ipari szintű előállítást,
  • tisztították a hatóanyagot,
  • és 1941-re elkezdték klinikai alkalmazásban használni.

Fleming, Florey és Chain együtt kapták meg a Nobel-díjat orvostudományban 1945-ben a penicillin felfedezéséért és alkalmazásáért.

A penicillin hatása a világra

  • Forradalmasította a fertőzések kezelését.
  • Korábban halálos betegségek (tüdőgyulladás, vérmérgezés, szifilisz) gyógyíthatóvá váltak.
  • A második világháború alatt a szövetséges katonák tömeges megmentésében játszott szerepet.
  • Megnyitotta az utat más antibiotikumok felfedezése előtt (pl. streptomycin, tetracyclin, amoxicillin stb.).

Fleming figyelmeztetése: az antibiotikum-rezisztencia

Fleming már korán felismerte, hogy az antibiotikumokat felelősségteljesen kell használni:

„Az ember könnyen túladagolhatja a penicillint… és a túlélő baktériumok ellenállóvá válhatnak.”— Alexander Fleming, Nobel-beszéd, 1945

Ez a gondolat ma is aktuális: az antibiotikum-rezisztencia az egyik legnagyobb globális egészségügyi probléma.

Elismerések

  • Nobel-díj (1945) – orvosi-élettani kategóriában
  • Lovaggá ütötték (Sir Alexander Fleming) – 1944-ben
  • Több intézményt, díjat és orvosi központot neveztek el róla szerte a világon
  • Fleming-múzeum működik a St. Mary’s Hospitalban
Megosztás

