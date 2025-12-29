Egy 2400 éves hajón talált ujjlenyomat felfedi a vaskor titkait

A 2400 éves Hjortspring-csónakon kutatók ujjlenyomatot fedeztek fel. Az ujjlenyomat elemzése új ismereteket szolgáltat az vaskorból származó kalózok származásáról.

A 2400 éves hajó Dánia partjainál süllyedt el, az 1920-as években egy mocsárból emelték ki, és ma a Dán Nemzeti Múzeumban van kiállítva.

Modern tudományos módszerek segítségével a kutatók ujjlenyomatot és kémiai nyomokat fedeztek fel, amelyek új információkat nyújtanak a támadók származásáról. Ez derül ki a svédországi Lund Egyetem közleményéből.

A titok felfedése: a 2400 éves hajó a Balti-tenger keleti részéről származik

A Hjortspring-hajó egy négy hajóból álló flotta része volt, amellyel körülbelül 80 kalóz támadta meg Als szigetét körülbelül 2400 évvel ezelőtt. A támadók azonban vereséget szenvedtek, és a lakosok a hajót a betolakodók fegyvereivel és pajzsával együtt áldozati ajándékként elsüllyesztették.

Az ujjlenyomatot egy darab kátrányon találták, amelyet feltehetően a hajó javításához használtak. „Ez a figyelemre méltó ujjlenyomat közvetlen kapcsolatot teremt az ókori tengerészekkel” – írják a kutatók a „PLOS One” szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban.

A kátrány kémiai elemzése azt mutatja, hogy állati zsírból és fenyőgyantából állt – olyan anyagokból, amelyek fenyőerdőkkel borított régióra utalnak. A korábbi feltételezéseket, miszerint a hajó a mai Hamburg közeléből származik, ezek az eredmények cáfolták.

Ehelyett a kutatók úgy vélik, hogy a hajó a Balti-tenger keleti részéről származik. „Feltételezzük, hogy valahonnan a Balti-tenger partvidékéről, a mai Rügen-sziget keleti részéről származnak” – magyarázta Mikael Fauvelle a Lund Egyetemről.

Szénizotópos kormeghatározás és 3D-modellek fedik fel egy ősi hajó részleteit

Ezenkívül a szénizotópos kormeghatározás megerősítette, hogy a hajó 381 és 161 között készült, így a rómaiak előtti vaskorra datálható. A kutatók elemezték a hajón talált hársfa-kéregből készült köteleket is, és replikákat készítettek, hogy megértsék a gyártási folyamatot. Röntgentomográfia segítségével digitális 3D-modelleket készítettek az ujjlenyomatokról és más leletekről.

Az új eredmények rávilágítanak a vaskorban végzett távoli tengeri utazásokra és háborús konfliktusokra. Fauvelle reméli, hogy a jövőben DNS-t tud majd kivonni a kátrányból, hogy többet tudjon meg azokról az emberekről, akik a hajót építették és használták.