Történelem
Számtalan rejtély a Szfinx körül
Mit mondanak a tudósok?
Amikor valaki Egyiptomot említi, az elsők között a gízai piramisok és a Szfinx jut eszébe. Hogy miért volt szükség a piramisokra, azt mindenki kezdi megérteni – hatalmas mauzóleumok és kapuk az egyiptomi királyok túlvilágára. És miért van szükség a Szfinxre? Nem mindenki tudja megválaszolni ezt a kérdést.
A Szfinx eredetének klasszikus elmélete
A Sky History szerint a Szfinx egy 78 méter hosszú és 20 méter magas mészkő szobor, amely a Gízai-fennsíkon található, a híres piramisok mellett. A ma elfogadott elmélet szerint a Szfinxet Khafre király uralkodása alatt hozták létre, aki körülbelül 4500 évvel ezelőtt uralkodott.
Fontos tisztázni, hogy ezt a szobrot nem máshonnan hozták a Gízai-fennsíkra. Valójában egy mészkődarab, amelyet szerszámokkal megmunkáltak, hogy emberi testű oroszlánra hasonlítson.
Sok elmélet létezik arról, hogy miért épült. Az egyik szerint a Szfinxen Khafre király arca látható, és célja a király temetkezési komplexumának védelme. Khafre piramisa itt található Gízában.
Bettany Hughes történész a Szfinxet „monumentális őrkutyaként” írta le, „amely a fáraó sírját őrizte”.
Érdemes itt megjegyezni, hogy helyesebb a Nagy Szfinxet mondani. Mivel ez a szobor korántsem az egyetlen ilyen jellegű Egyiptomban. A mitikus lény, a Szfinx ikonikus volt az ókori egyiptomi kultúrában. Az ókori egyiptomiak számára a Nagy Szfinx teljesen érthető szimbólum volt, és jelenléte a piramisok közelében szigorú figyelmeztetés volt a királyok sírjaiba való behatolás elfogadhatatlanságára.
A Szfinx eredetének alternatív változata
Régészeti bizonyítékok támasztják alá azt az általános vélekedést, hogy a Szfinx Khafre uralkodásának idejéből származik. Ez a bizonyíték azonban nem 100%-ig megbízható, és értelmezés kérdése. Ezért egyes egyiptológusok olyan jelekre mutatnak rá, amelyek arra utalnak, hogy a szerkezet sokkal korábban keletkezhetett.
Robert Schoch történész azt állítja, hogy jelentős vízeróziót talált a Szfinxen, amely a közeli gízai emlékműveken nem található meg. Úgy véli, ez bizonyítja, hogy a szobrot valójában jóval a piramisok előtt faragták, "amikor sokkal mérsékeltebb éghajlat volt", nagyobb páratartalommal és csapadékkal. Schoch ezért meg van győződve arról, hogy a Szfinxet egy az ókori egyiptomiakat megelőző civilizáció építtette.
Azonban ez az elmélet sem tökéletes. A Szfinx vízeróziója összefüggésben lehet a Nílus áradásaival.