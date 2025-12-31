A tajvani TSMC megkezdte a 2 nanométeres félvezetők tömeggyártását

A tajvani félvezetőipari óriásvállalat, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bejelentette, hogy megkezdte a rendkívül nagy teljesítményű, 2 nanométeres (N2) chipek gyártását, amelyek utat nyitnak a mesterséges intelligencia teljesítményének növelése előtt.

„A TSMC 2 nm-es (nanométer=a méter egymilliárdod része) technológiája a terveknek megfelelően 2025 negyedik negyedévében kezdte meg a sorozatgyártást” - számolt be a vállalat egy dátum nélküli, honlapján ismertetett közleményben, hozzátéve, hogy ezek a chipek „a félvezetőipar legfejlettebb technológiáját képviselik a sűrűség és az energiahatékonyság tekintetében”.

A TSMC a világ vezető félvezetőgyártója. Ügyfelei között olyan cégek szerepelnek, mint az Nvidia vagy az Apple, amelyek több milliárd dollárt költenek chipek, szerverek és adatközpontok beszerzésére.

A TSMC által gyártott chipeket számos termékben használják, a rakétáktól a okostelefonokig.

A világ félvezetőinek több mint fele és szinte az összes legfejlettebb, a mesterséges intelligencia (AI) működéséhez szükséges félvezető is Tajvanon készül.