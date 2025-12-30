Ez az eszköz jelentősen lelassíthatja az otthoni internetkapcsolatát

A szakadozó streamek és a lassú letöltések gyakran nem a szolgáltatónak, hanem egy sok háztartásban használt eszköz által okozott rádiófrekvenciás zavaroknak köszönhetők.

Ha a wifi hirtelen lelassul, az oka nem mindig a szolgáltató. Gyakran előfordul, hogy a saját otthonában található eszközök zavarják a kapcsolatot, különösen a 2,4 GHz-es frekvenciasávban, amelyet a legtöbb router használ. Pontosan ezt a sávot használják más eszközök is, többek között a babaőrzők.

A technológiai portálok szerint elsősorban a videós babaőrzők sugároznak ugyanazon a frekvencián, mint a wifi útválasztók. Ennek következtében a jelek egymásra hatnak, és a kapcsolat instabillá válik. Ez videohívások megszakadásához, akadozó streamekhez és lassú letöltésekhez vezethet, még jó hálózati lefedettség esetén is - írja a focus.de.

További zavaró források a háztartásban

Más eszközök is zavarhatják a WLAN-t. Ide tartoznak a Bluetooth-hangszórók, a vezeték nélküli kamerák, a mikrohullámú sütők vagy akár a smart home-komponensek is. Különösen kritikusak azok az eszközök, amelyek szintén a 2,4 GHz-es sávban sugároznak. Ellenőrizze, hogy a router szabadon áll-e, és nincsenek-e erős zavaró források a közelében.

Egyes routerek lehetőséget kínálnak a csatornák manuális váltására. Ha sok szomszéd ugyanazon a csatornán sugároz, a váltás javíthatja a kapcsolatot. A modern routerek ezt automatikusan elvégzik, régebbi modellek esetén érdemes megnézni a menüt.

Kis változtatások, nagy hatás

A WLAN-problémákat nem mindig kell új szerződéssel vagy drága hardverrel megoldani. Gyakran elegendő azonosítani az interferenciaforrásokat és optimálisan elhelyezni a routert. Így észrevehetően javíthatja a kapcsolatát, és élvezheti a stabil streameket, a gyors letöltéseket és a zavarmentes videohívásokat.