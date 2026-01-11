2026. január 12., hétfő

Varga Barnabás pályára lépett az AEK Athénban

 2026. január 11. vasárnap. 21:22
A kedden szerződtetett Varga Barnabás vasárnap már pályára lépett az AEK Athén színeiben, a fővárosi együttes Arisz Szaloniki elleni, 1-1-re végződött görög bajnoki mérkőzésén.

Varga Barnabás
A 28-szoros magyar válogatott csatárt a Szalonikiben rendezett találkozó 66. percében, 1-1-es állásnál küldte pályára Marko Nikolic vezetőedző a horvát Robert Ljubicic helyére, így első görögországi meccsén közel fél órát játszott.

Az eddigi listavezető AEK a döntetlen után visszacsúszott a harmadik helyre, hátránya ugyanakkor csupán egy pont a listavezető Olimpiakosszal szemben, míg a második PAOK csak jobb gólkülönbségével előzi meg Vargáékat.

A 31 éves támadó kedden három és fél évre szóló szerződést kötött az AEK-val, mely valamivel több mint 4,5 millió eurót fizetett érte a Ferencvárosnak.

