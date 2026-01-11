Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került

Udvardy Panna a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán

A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik.

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open jövő vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.