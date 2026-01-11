2026. január 11., vasárnap

Sport

Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került

MH/MTI
 2026. január 11. vasárnap. 16:39
Ételmérgezéssel kórházba került az ausztrál nyílt teniszbajnokságra készülő Udvardy Panna.

Udvardy Panna ételmérgezéssel kórházba került
Udvardy Panna a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán
Fotó: AFP/NurPhoto/Gabriele Maricchiolo

A világranglistán 87. játékos közösségi oldalán tudatta, hogy miután megérkezett az év első Grand Slam-tornájának otthont adó Melbourne-be, súlyos ételmérgezéssel rögtön a Royal Melbourne Hospitalba szállították. A posztolt képen egy kórházi ágyban fekszik.

A 27 éves Udvardy szombaton a selejtező első fordulójában búcsúzott a hobarti keménypályás tornán, és legközelebb az Australian Open jövő vasárnap kezdődő főtáblás küzdelmeiben lesz érdekelt.

