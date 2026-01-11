Tornagyőzelemmel hangoltak az ausztrál teniszbajnokságra

Brisbane-ben az első fordulóban Fucsovics Mártont búcsúztató orosz Danyiil Medvegyev, illetve a világelső fehérorosz Arina Szabalenka, Aucklandben az ukrán Jelina Szvitolina, Hongkongban pedig a kazah Alekszandr Bublik nyerte az e heti tenisztornát.

Danyiil Medvegyev (képünkön) Brisbane-ben már az első fordulóban kiejtette Fucsovics Mártont

A 2021-ben US Open-bajnok, első helyen kiemelt Medvegyev az amerikai Brandon Nakashimával csapott össze a vasárnapi döntőben és két szettben, 6:2, 7:6 (7-1)-re győzött. Ez volt pályafutása 22. trófeája az ATP körversenyén.

A nők viadalának fináléjában Szabalenka ugyancsak két játszmában, 6:4, 6:3-ra diadalmaskodott az ukrán Marta Kosztyuk felett, ezzel megvédte címét és Medvegyevhez hasonlóan ő is 22. tornagyőzelmét aratta.

Hongkongban az első és a második helyen kiemelt játékos csapott össze a fináléban az olasz Lorenzo Musetti és Bublik személyében, s bő másfél óra játék után a másodikként rangsorolt kazah teniszező örülhetett: 7:6 (7-2), 6:3-as sikere karrierje kilencedik végső győzelmét jelentette, s ezzel egyben hétfőtől a top 10-ben jegyzik majd a világranglistán.

Aucklandban az első kiemelt Szvitolina 19. trófeáját gyűjtötte be, miután a döntőben 6:3, 7:6 (8-6)-ra jobbnak bizonyult a hetedikként rangsorolt kínai Vang Hszin-jünél.