Az ötszörös győztes katari Nasszer al-Attijah vezet a Dakar-ralin

Az autósok mezőnyében a svéd Mattias Ekström nyerte a Dakar-rali vasárnapi, hetedik szakaszát, és ezzel feljött a második helyere az összetettben vezető ötszörös győztes katari Nasszer al-Attijah mögé, míg a motorosoknál az éllovas ausztrál Daniel Sanders növelte előnyét.

A szaúdi sivatagban zajló viadalon a Rijád és Vadi ad Davaszir közötti 462 kilométer várt a mezőnyre. Ekström remekelt, közel négy és fél perc előnnyel végzett az élen, míg al-Attijah 11. lett 7:24 perc hátránnyal. A katari pilóta jelenleg 4:47 perces fórban van az élen.

A motorosoknál Sanders vasárnap negyedik volt, de így is nőtt az előnye, amely most 4:25 perc az amerikai Ricky Brabec előtt. A szatmárnémeti születésű Gyenes Emánuel 40. lett az etapon, az összetettben pedig egy helyet rontva a 28. pozíciót foglalja el.

A több mint 800 résztvevővel elrajtolt 48. Dakar-ralin – amely a világ leghosszabb és legnehezebbnek tartott tereprali-versenye – csaknem 5000 kilométernyi gyorsasági szakasz és majdnem 8000 kilométeres össztávot teljesítenek a résztvevők Szaúd-Arábiában.

Az idei a hatodik, amelyet a szaúdi sivatagban bonyolítanak le, a cél Janbuban lesz szombaton.

7. szakasz, Rijád – Vadi ad Davaszir, 462 km: autósok: 1. Mattias Ekström, Emil Bergkvist (svéd, Ford) 3:44:22 óra, 2. Joao Ferreira, Filipe Palmeiro (portugál, Toyota) 4:27 perc hátrány, 3. Mitch Guthrie, Kellon Walch (amerikai, Ford) 4:55 p.h. Az összetettben: 1. Nasszer al-Attijah, Fabian Lurquin (katari, belga, Dacia) 28:10:15 óra, 2. Ekström, Bergkvist 4:47 p h., 3. Nani Roma, Alex Haro (spanyol, Ford) 7:15 p h.

Motorosok: 1. Luciano Benavides (argentin, KTM) 4:00:56 óra, 2. Edgar Canet (spanyol, KTM) 4:47 p h., 3. Adrien Van Beveren (francia, Honda) 4:57 p h., 4. Daniel Sanders (ausztrál, KTM) 5:35 p h. ...40. Gyenes Emánuel (romániai, KTM) 1:01:25 ó h. Az összetettben: 1. Sanders 28:47:31 óra, 2. Ricky Brabec (amerikai, Honda) 4:25 p h., 3. Benavides 4:40 p h. ...28. Gyenes 5:56:16 ó h.