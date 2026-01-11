Andrea Bocelli is fellép a megnyitón

2026. január 11., vasárnap

A világhírű olasz tenorista, Andrea Bocelli is fellép a februári, milánói-cortinai téli olimpia megnyitóján.

Andrea Bocelli is ott lesz a téli olimpia megnyitóján
Fotó: AFP/Pool6Mandel Ngan

„A világ egyik legismertebb hangja a nemzetközi művészeti színtéren és az olasz kiválóság szimbóluma világszerte” – írták a művészről közleményükben a szervezők.

A most 67 éves Bocelli 2006-ban, a torinói téli játékok záróünnepségén is szerepet vállalt. Az olimpia megnyitóját február 6-án rendezik. A házigazdák több sztárfellépővel készülnek: eddig Bocelli mellett két énekesnő, az amerikai Mariah Carey és az olasz Laura Pausini nevét jelentették be.

