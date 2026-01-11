A címvédő legyőzésével rajtolt a Mosonmagyaróvár

A sorozatban ötödik kiírásban csoportkörös magyar klub – amely a görög OF Nea Ioniasz elleni kettős győzelemmel harcolta ki a főtáblás szereplést – jól, 3-1-gyel kezdte a mérkőzést. Az első negyedóra után 7-7 állt az eredményjelzőn. A címvédő egy 3-0-s sorozattal tudott eltávolodni (9-12), a házigazda 13-13-nál egyenlített ki. Sőt, a szünetre a vezetést is átvette a Mosonmagyaróvár, amely a középső posztokon több játékosát is nélkülözte sérülés miatt.

A második játékrész eleje is szorosan alakult, az utolsó negyedórához érve azonban két találat volt a különbség Dragan Adzic vendéglátó csapata javára (27-25). Hat perccel a vége előtt, 32-31-es vezetésnél a nézőtérről felhangzott a „Harcoljatok, harcoljatok!”, annak reményében, hogy a mosonmagyaróvári alakulat bravúrt érhet el. A Thüringert kulcsjátékosa, Johanna Reichert szinte egyszemélyben tartotta meccsben, a végjátékban így is 35-32-re távoldott a házigazda. Hét a hat elleni játékra váltott a Thüringer, ám ez is csak arra volt elég, hogy az utolsó percben egy gólra közelített, egyenlíteni nem tudott.

Faragó Luca háromszor, Szabó Anna kétszer volt eredményes a vendégeknél, akiknél az Európa-bajnoki bronzérmes Kuczora Csenge nem szerzett gólt, míg Johanna Reichert 16-szor (!) talált be. Hazai részről Laetitia Quist nyolc, a végeredményt beállító Kukely Anna hat góllal járult hozzá a két pont otthon tartásához.

A kvartett tagja még a Papp Nikolettát foglalkoztató román CS Minaur Baia Mare, illetve a norvég Larvik HK. A sorozat másik magyar résztvevője, a MOL Esztergom 18 órától a dán Nyköbing Falster vendégeként játssza története első csoportmérkőzését nemzetközi kupasorozatban. A Rapid Bucuresti 32-32-es döntetlent játszott hazai pályán a Tertnes Bergen együttesével, a román csapatban Korsós Dorina három, Töpfner Alexandra egy gólt szerzett a sorozat honlapja alapján.

Női Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, A csoport: Motherson Mosonmagyaróvári KC-Thüringer HC (német) 36-34 (16-15), lövések/gólok: 48/36, illetve 51/34, gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/6, kiállítások: 8, illetve 6 perc