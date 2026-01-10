Real Madrid, esetleg Bayern München?

Angol sajtóhírek szerint eldőlt a magyar válogatott csapatkapitányának jövője a Liverpoolnál. Egy portál azt írja, hogy Szoboszlai Dominik megegyezett klubjával szerződése meghosszabbításáról.

Szoboszlai Dominik teljesítményét nemcsak Liverpoolban ismerik el, hiszen nemrég a CIES kimutatása szerint a világ 37. legértékesebb játékosa lett

A caughtoffside.com saját forrásaira hivatkozva arról ír: a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik iránt, aki azonban nem tervez menni sehova Liverpoolból, helyette szóban már megegyezett a klubbal szerződése meghosszabbításáról.

A magyar válogatott csapatkapitányának jelenlegi szerződése csak 2028-ban jár le, vagyis nem lenne annyira sürgős a kontraktus meghosszabbítása, ugyanakkor a Liverpool igyekezik elhárítani a már említett topklubok érdeklődését.

Arról egyelőre nem tudnak, hogy hány évvel toldhatják meg a több mint két év múlva lejáró szerződést, ez majd valószínűleg a hivatalos bejelentésből derülhet ki.

Szoboszlai teljesítménye Liverpoolban

Szoboszlai 2023 nyarán lett a Vörösök játékosa, azóta már egy Ligakupát és egy angol bajnoki címet is nyert a klubbal, melynek színeiben összesen már 121 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 20 gólt és 19 gólpasszt ért el. Ebben az évadban ráadásul egyértelműen Arne Slot csapatának legfontosabb láncszemévé vált, a szurkolók már a jövő csapatkapitányát látják benne.

Teljesítményét nemcsak Liverpoolban ismerik el, hiszen nemrég a CIES kimutatása szerint a világ 37. legértékesebb játékosa lett – írta meg a Mandiner.