Sport
Real Madrid, esetleg Bayern München?
Eldőlhetett Szoboszlai Dominik jövője a Liverpoolnál
A caughtoffside.com saját forrásaira hivatkozva arról ír: a Real Madrid és a Bayern München is konkrét érdeklődést mutatott Szoboszlai Dominik iránt, aki azonban nem tervez menni sehova Liverpoolból, helyette szóban már megegyezett a klubbal szerződése meghosszabbításáról.
A magyar válogatott csapatkapitányának jelenlegi szerződése csak 2028-ban jár le, vagyis nem lenne annyira sürgős a kontraktus meghosszabbítása, ugyanakkor a Liverpool igyekezik elhárítani a már említett topklubok érdeklődését.
Arról egyelőre nem tudnak, hogy hány évvel toldhatják meg a több mint két év múlva lejáró szerződést, ez majd valószínűleg a hivatalos bejelentésből derülhet ki.
Szoboszlai teljesítménye Liverpoolban
Szoboszlai 2023 nyarán lett a Vörösök játékosa, azóta már egy Ligakupát és egy angol bajnoki címet is nyert a klubbal, melynek színeiben összesen már 121 tétmeccsen lépett pályára, ezeken 20 gólt és 19 gólpasszt ért el. Ebben az évadban ráadásul egyértelműen Arne Slot csapatának legfontosabb láncszemévé vált, a szurkolók már a jövő csapatkapitányát látják benne.
Teljesítményét nemcsak Liverpoolban ismerik el, hiszen nemrég a CIES kimutatása szerint a világ 37. legértékesebb játékosa lett – írta meg a Mandiner.