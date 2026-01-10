Koch Máté bronzérmes Fudzsejrában

A csapatban olimpiai bajnok, egyéniben 2023-ban vb-győztes magyar vívónak ezúttal a selejtezőben is akadt feladata, de veretlenül jutott fel a főtáblára, ahol az olasz Gianpaolo Buzzacchino elleni szoros, 14-13-as győzelem után magabiztos sikerekkel menetelt a legjobb négyig. A belga Neisser Loyolát 15-7-re, a 2016-os riói olimpián aranyérmes dél-koreai Park Szangjungot 15-5-re, a spanyol Eugeni Gavaldát 11-7-re verte. Az elődöntőben az olasz Matteo Galassival vívott, aki a harmadik szakaszban törte őt meg, amikor egytusos előnyről 12-9-re ellépett. Koch ekkor gyors akciókkal kísérletezett, de nem tudta meglepni ellenfelét. Galassi végül 15-10-re nyert.

A legjobb 64 között további négy magyar vívhatott. Siklósi Gergely, a világranglista éllovasa, a 2019-es év világbajnoka ezúttal az első fordulóban kikapott, akárcsak a csapatban vele együtt szintén olimpiai bajnok Andrásfi Tibor, valamint Kovács Gergely, akit az egy körrel később búcsúzó Keszthelyi Zsombor győzött le.

Az ugyanott versenyző női mezőnyben a magyarok közül Gnám Tamara jutott a legtovább, két főtáblás győzelemmel a legjobb 16 közé verekedte magát. Az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter az első fordulóban kiesett, akárcsak Salamon Réka, Gachályi Gréta és Dékány Kinga.

Mindkét nem számára csapatverseny következik vasárnap.